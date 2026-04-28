Скандал с украденным зерном: Зеленский готовит санкции, Израиль обвиняет в "твиттер-дипломатии"
Несмотря на протесты Киева, израильские порты продолжают принимать суда с грузами, которые РФ незаконно вывозит с оккупированных территорий.
Между Украиной и Израилем, похоже, назревает серьезный дипломатический конфликт из-за прибытия в израильские порты похищенного Россией украинского зерна с оккупированных территорий.
ТСН. ua собрал все, что известно о скандале.
Суда с оккупированных территорий в Хайфе
В израильский порт Хайфа вчера, 27 апреля, снова прибыло российское судно с партией похищенного из Украины зерна. По информации журналистов расследовательского проекта SeaKrime Центра «Миротворец», на судне «Панормитис» — более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн другого зерна. Осинтеры отмечают: есть косвенные признаки того, что весь груз вывезен из Керчи и Бердянска.
Это уже второй раз, когда Израиль принимает судно с украденным в Украине зерном. Информацию подтвердил источник издания Axios.
В первый раз подобный инцидент произошел 16 апреля. Тогда Израиль разрешил разгрузить в своем порту и отпустил российское судно с украденным украинским зерном, несмотря на предостережения Киева.
Израильского посла вызвали «на ковер» в МИД
Вчера глава МИД Андрей Сибига выразил возмущение и заявил о приглашении посла Израиля Михаэля Бродского в МИД для вручения ноты протеста.
«Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля относительно законного требования Украины по предыдущему судну, которое доставило украденные товары в Хайфу», — возмущался министр.
Сегодня пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подтвердил, что Михаэлю Бродскому в МИД Украины была вручена нота протеста в связи с «продолжением поступления в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Россией с временно оккупированных территорий Украины».
«Украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузка „борт-борт“ в Черном море, хорошо известны, в частности, израильским компетентным органам. Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот», — отметил Тихий.
Также он подчеркнул, что игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины, включая просьбу задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна.
В МИДе заявили, что рассматривают эти случаи «не как единичные инциденты, а как системную практику».
«Украинская сторона также обратила внимание на неприемлемый диссонанс, когда на фоне поддержки Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности, связанным с Ираном, Израиль фактически допускает импорт краденого украинского зерна из РФ», — добавили в МИД.
В дело вмешался Зеленский и пригрозил Израилю санкциями
Владимир Зеленский заявил, что в порт Израиля прибыло еще одно судно с зерном, украденным Россией на оккупированных территориях Украины. Он предупредил, что Украина готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать непосредственно тех, кто перевозит это зерно, и тех, кто пытается зарабатывать на нем.
Резкое заявление Израиля
Вчера министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко ответил и упрекнул Сибигу в том, что «дипломатические отношения, особенно между дружественными народами, не ведутся в Twitter или СМИ».
«Обвинения — это не доказательства. Доказательства, обосновывающие обвинения, еще не были предоставлены. Вы даже не подали запрос на правовую помощь, прежде чем обратиться в СМИ и социальные сети», — заявил глава МИД Израиля, обращаясь к украинскому министру.
Сегодня Саар в такой же резкой форме отверг обвинения президента Зеленского.
«Мы отвергаем „твиттер-дипломатию“. Еще раз повторяем нашим украинским друзьям: если у вас есть доказательства воровства, предоставьте их через общепринятые каналы», — заявил глава МИД Израиля.
Как добавляет newsru.co.il, Саар фактически опроверг утверждение МИД Украины об официальных запросах относительно правовой помощи. «До этого момента правительство Украины не подало запрос о правовой помощи. Они направили твиты. Такой запрос необходим, когда речь идет об утверждении об уголовных правонарушениях за пределами страны. Украинское правительство также не предоставило доказательств своих утверждений», — заявил он.
Не только украинские санкции
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против физических и юридических лиц Израиля, которые помогают России обходить ограничения. Об этом сказал пресс-секретарь Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни.
«Мы осуждаем все действия, способствующие финансированию незаконной войны России и обходу санкций ЕС, и остаемся готовыми прекращать такие действия путем внесения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это потребуется», — заявил он.
Что сейчас с ворованным зерном
По информации МИД Украины, несмотря на сообщения в СМИ и все действия украинской стороны, судно находится на рейде в Хайфе и ожидает разгрузки.
Ранее в МИД рассказали, что, кроме Израиля, загруженные украинским зерном суда направляются в Турцию, Египет, Алжир и другие страны.
Напомним, украинский журналист Виталий Портников раскритиковал Израиль за страх наступить «русскому медведю» на лапу в контексте скандала с ворованным россиянами украинским зерном.