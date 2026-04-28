Скандал с украденным зерном: Зеленский готовит санкции, Израиль обвиняет в "твиттер-дипломатии"

Зерно раздора: между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический конфликт, Зеленский угрожает санкциями

Между Украиной и Израилем, похоже, назревает серьезный дипломатический конфликт из-за прибытия в израильские порты похищенного Россией украинского зерна с оккупированных территорий.

ТСН. ua собрал все, что известно о скандале.

Суда с оккупированных территорий в Хайфе

В израильский порт Хайфа вчера, 27 апреля, снова прибыло российское судно с партией похищенного из Украины зерна. По информации журналистов расследовательского проекта SeaKrime Центра «Миротворец», на судне «Панормитис» — более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн другого зерна. Осинтеры отмечают: есть косвенные признаки того, что весь груз вывезен из Керчи и Бердянска.

Это уже второй раз, когда Израиль принимает судно с украденным в Украине зерном. Информацию подтвердил источник издания Axios.

В первый раз подобный инцидент произошел 16 апреля. Тогда Израиль разрешил разгрузить в своем порту и отпустил российское судно с украденным украинским зерном, несмотря на предостережения Киева.

Израильского посла вызвали «на ковер» в МИД

Вчера глава МИД Андрей Сибига выразил возмущение и заявил о приглашении посла Израиля Михаэля Бродского в МИД для вручения ноты протеста.

«Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля относительно законного требования Украины по предыдущему судну, которое доставило украденные товары в Хайфу», — возмущался министр.

Сегодня пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подтвердил, что Михаэлю Бродскому в МИД Украины была вручена нота протеста в связи с «продолжением поступления в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Россией с временно оккупированных территорий Украины».

«Украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузка „борт-борт“ в Черном море, хорошо известны, в частности, израильским компетентным органам. Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот», — отметил Тихий.

Также он подчеркнул, что игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины, включая просьбу задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна.

В МИДе заявили, что рассматривают эти случаи «не как единичные инциденты, а как системную практику».

«Украинская сторона также обратила внимание на неприемлемый диссонанс, когда на фоне поддержки Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности, связанным с Ираном, Израиль фактически допускает импорт краденого украинского зерна из РФ», — добавили в МИД.

В дело вмешался Зеленский и пригрозил Израилю санкциями

Владимир Зеленский заявил, что в порт Израиля прибыло еще одно судно с зерном, украденным Россией на оккупированных территориях Украины. Он предупредил, что Украина готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать непосредственно тех, кто перевозит это зерно, и тех, кто пытается зарабатывать на нем.

Резкое заявление Израиля

Вчера министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко ответил и упрекнул Сибигу в том, что «дипломатические отношения, особенно между дружественными народами, не ведутся в Twitter или СМИ».

«Обвинения — это не доказательства. Доказательства, обосновывающие обвинения, еще не были предоставлены. Вы даже не подали запрос на правовую помощь, прежде чем обратиться в СМИ и социальные сети», — заявил глава МИД Израиля, обращаясь к украинскому министру.

Сегодня Саар в такой же резкой форме отверг обвинения президента Зеленского.

«Мы отвергаем „твиттер-дипломатию“. Еще раз повторяем нашим украинским друзьям: если у вас есть доказательства воровства, предоставьте их через общепринятые каналы», — заявил глава МИД Израиля.

Как добавляет newsru.co.il, Саар фактически опроверг утверждение МИД Украины об официальных запросах относительно правовой помощи. «До этого момента правительство Украины не подало запрос о правовой помощи. Они направили твиты. Такой запрос необходим, когда речь идет об утверждении об уголовных правонарушениях за пределами страны. Украинское правительство также не предоставило доказательств своих утверждений», — заявил он.

Не только украинские санкции

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против физических и юридических лиц Израиля, которые помогают России обходить ограничения. Об этом сказал пресс-секретарь Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни.

«Мы осуждаем все действия, способствующие финансированию незаконной войны России и обходу санкций ЕС, и остаемся готовыми прекращать такие действия путем внесения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это потребуется», — заявил он.

Что сейчас с ворованным зерном

По информации МИД Украины, несмотря на сообщения в СМИ и все действия украинской стороны, судно находится на рейде в Хайфе и ожидает разгрузки.

Ранее в МИД рассказали, что, кроме Израиля, загруженные украинским зерном суда направляются в Турцию, Египет, Алжир и другие страны.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников раскритиковал Израиль за страх наступить «русскому медведю» на лапу в контексте скандала с ворованным россиянами украинским зерном.

