ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1304
Время на прочтение
3 мин

Скандал с проститутками в Grand Hotel: что известно о судебном деле президента Навроцкого

Иск касается расследования Onet о вероятном привлечении польского прехидента в организацию встреч гостей гостиницы с женщинами в 2000-х.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кароль Навроцкий.

Кароль Навроцкий.

В Польше прошло очередное судебное заседание по делу президента Кароля Навроцкого против издателя издания Onet. Иск касается статьи «Король Навроцкий и тайны Grand Hotel» 2026-го, в которой шла речь о вероятной причастности ныне уже польского лидера к скандальной деятельности в гостинице.

Об этом сообщило издание Onet.

В статье говорилось, Навроцкий, который в прошлом работал охранником в Grand Hotel в Сопоте, якобы был причастен к «организации встреч гостей с проститутками». Как утверждает издание, об этом рассказали его бывшие коллеги по охране гостиницы. Сам Навроцкий отрицает обвинения.

Во время слушания в Окружном суде Варшавы допросили Лукаша Франчака — эксколлегу Навроцкого, работавшего с ним в охране сопотского Grand Hotel. Свидетельница подтвердила, что в отеле были проститутки.

Скандальная статья

История получила огласку после публикации Onet от 26 мая 2025-го, во время избирательной кампании. Журналисты утверждали, что Навроцкий, который в середине 2000-х работал телохранителем в Grand Hotel, якобы участвовал в организации встреч гостей с проститутками. Президент отверг обвинения, назвав их ложью, и подал иск против издателя, требуя прощения и компенсации.

Судебный процесс начался в сентябре 2026-го, а 27 октября слушания впервые прошли в открытом режиме.

В рамках рассмотрения дела адвокаты Навроцкого вызвали свидетелем Лукаша Франчака, который в тот же период также работал в отеле с июня 2006 по июль или август 2007 в составе внешней охранной компании. В то же время действующий президент оставался работать в гостинице дольше.

В ходе допроса Франчак заявил, что не знал о существовании организованной сети. Впрочем, подтвердил, что в отеле были проститутки, однако их деятельность, по его словам, происходила незаметно.

На вопрос, как шлюхи могли попадать в Grand Hotel, свидетель ответил, что они, если и приходили, вместе с гостями заведения. По его словам, охранники, которым в то время было около 20 лет, не выясняли, кто именно посещал гостиницу. Он подчеркнул, что главной задачей охраны было обеспечить безопасность гостей и создавать для них комфортные условия пребывания.

Свидетель также рассказал, что перед публикацией статьи с ним связывался журналист Onet, однако Франчак решил не комментировать эту тему.

Ранее суд также допросил журналиста Gazeta Wyborcza Петра Глуховского. Он заявил, что получил от информатора сведения о вероятной причастности Навроцкого к организации встреч гостей Grand Hotel с женщинами. Глуховский отказался называть источник информации, но уточнил, что информатор работал вместе с Навроцким в отеле.

В деле также фигурируют показания бывшей работницы Grand Hotel Наташи Гельдон. Она рассказала, что видела, как Навроцкий привел в гостиницу женщину и мужчину, а потом сам поднялся с женщиной лифтом.

Навроцкий должен явиться на заседание

В то же время, Варшавский районный суд решил перенести следующее слушание по делу на 18 января 2027 года. Тогда Кароль Навроцкий должен дать показания как сторону судебного процесса. Заседание планируется провести в гибридном формате.

Судья Александра Оржеховская обязала президента Польши лично принять участие в январском заседании — прийти в суд или присоединиться дистанционно. В случае неявки без уважительной причины, суд может отказаться от рассмотрения его показаний в качестве доказательства.

Напомним, ранее в Польше разразился скандал из-за мема о Навроцком со Шреком. Скандал разгорелся вокруг депутата Радомщанского уезда от Польской крестьянской партии Войцеха Слесарчика. В августе 2025-го после инаугурации Навроцкого он опубликовал в Сети сгенерированное искусственным интеллектом изображение первой леди Марты Навроцкой в образе принцессы. На картинке была надпись «Первая леди Польши», а сам политик сопровождал публикацию провокационным вопросом: «А где Шрек?».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie