Скандал с проститутками в Grand Hotel: что известно о судебном деле президента Навроцкого

Кароль Навроцкий.

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В Польше прошло очередное судебное заседание по делу президента Кароля Навроцкого против издателя издания Onet. Иск касается статьи «Король Навроцкий и тайны Grand Hotel» 2026-го, в которой шла речь о вероятной причастности ныне уже польского лидера к скандальной деятельности в гостинице.

Об этом сообщило издание Onet.

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В статье говорилось, Навроцкий, который в прошлом работал охранником в Grand Hotel в Сопоте, якобы был причастен к «организации встреч гостей с проститутками». Как утверждает издание, об этом рассказали его бывшие коллеги по охране гостиницы. Сам Навроцкий отрицает обвинения.

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Во время слушания в Окружном суде Варшавы допросили Лукаша Франчака — эксколлегу Навроцкого, работавшего с ним в охране сопотского Grand Hotel. Свидетельница подтвердила, что в отеле были проститутки.

Скандальная статья

История получила огласку после публикации Onet от 26 мая 2025-го, во время избирательной кампании. Журналисты утверждали, что Навроцкий, который в середине 2000-х работал телохранителем в Grand Hotel, якобы участвовал в организации встреч гостей с проститутками. Президент отверг обвинения, назвав их ложью, и подал иск против издателя, требуя прощения и компенсации.

Судебный процесс начался в сентябре 2026-го, а 27 октября слушания впервые прошли в открытом режиме.

В рамках рассмотрения дела адвокаты Навроцкого вызвали свидетелем Лукаша Франчака, который в тот же период также работал в отеле с июня 2006 по июль или август 2007 в составе внешней охранной компании. В то же время действующий президент оставался работать в гостинице дольше.

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В ходе допроса Франчак заявил, что не знал о существовании организованной сети. Впрочем, подтвердил, что в отеле были проститутки, однако их деятельность, по его словам, происходила незаметно.

На вопрос, как шлюхи могли попадать в Grand Hotel, свидетель ответил, что они, если и приходили, вместе с гостями заведения. По его словам, охранники, которым в то время было около 20 лет, не выясняли, кто именно посещал гостиницу. Он подчеркнул, что главной задачей охраны было обеспечить безопасность гостей и создавать для них комфортные условия пребывания.

Свидетель также рассказал, что перед публикацией статьи с ним связывался журналист Onet, однако Франчак решил не комментировать эту тему.

Ранее суд также допросил журналиста Gazeta Wyborcza Петра Глуховского. Он заявил, что получил от информатора сведения о вероятной причастности Навроцкого к организации встреч гостей Grand Hotel с женщинами. Глуховский отказался называть источник информации, но уточнил, что информатор работал вместе с Навроцким в отеле.

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В деле также фигурируют показания бывшей работницы Grand Hotel Наташи Гельдон. Она рассказала, что видела, как Навроцкий привел в гостиницу женщину и мужчину, а потом сам поднялся с женщиной лифтом.

Навроцкий должен явиться на заседание

В то же время, Варшавский районный суд решил перенести следующее слушание по делу на 18 января 2027 года. Тогда Кароль Навроцкий должен дать показания как сторону судебного процесса. Заседание планируется провести в гибридном формате.

Судья Александра Оржеховская обязала президента Польши лично принять участие в январском заседании — прийти в суд или присоединиться дистанционно. В случае неявки без уважительной причины, суд может отказаться от рассмотрения его показаний в качестве доказательства.

Напомним, ранее в Польше разразился скандал из-за мема о Навроцком со Шреком. Скандал разгорелся вокруг депутата Радомщанского уезда от Польской крестьянской партии Войцеха Слесарчика. В августе 2025-го после инаугурации Навроцкого он опубликовал в Сети сгенерированное искусственным интеллектом изображение первой леди Марты Навроцкой в образе принцессы. На картинке была надпись «Первая леди Польши», а сам политик сопровождал публикацию провокационным вопросом: «А где Шрек?».

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