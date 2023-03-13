Скандал с Шевченковской премией 2023 года: глава комитета награды сложил полномочия

Об этом он написал в сообщении Facebook.

«Все, кто следит за ситуацией с Шевченковской премией, не нуждаются в изложении предыстории. Всем, кто не в курсе, это явно неинтересно, в крайнем случае можно полистать новостную ленту за последние пару дней. Поэтому короткое содержание предыдущих серий: три дня назад в качестве председателя Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко я выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями «За вклад в победу». Я исходил из того, что в этом году комитет не счел возможным присудить награду в двух номинациях, а между тем с начала полномасштабной войны появилось невероятное, невообразимое количество художественных произведений, проектов и явлений, которые делаются на энтузиазме и в буквальном смысле приближают нашу», – рассказал Макаров.

Он добавил, что предложение возникло почти экспромтом, но во время встречи деятелей культуры с президентом Украины 9 марта оно встретило его поддержку. Офис президента принял мою инициативу, задержал обнародование результатов конкурса 2023 с целью объявить победителей всех вместе 22 мая.

К сожалению, желание воздать честь тем художникам, которые поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень, привлекают к ней героических воинов и жителей освобожденных территорий, продвигают страну в мире, натолкнулись на агрессивное непонимание.

«Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить «своих» выдвиженцев, или уменьшить вес уже определенных лауреатов», — добавил Макаров.

«Должен также констатировать, что мой личный поступок не нашел поддержки среди моих коллег, членов Комитета по Национальной премии, которые считают, что он приведет к девальвации высшей государственной награды, подорвет доверие к ней. Их откровенная позиция, думаю, найдет широкую огласку. Выражая свое уважение и благодарность коллегам, с которыми мы плодотворно работали последние четыре года, вынужден отметить, что категорически не соглашаюсь с ними. Тем не менее, поскольку я невольно выступил «возбудителем» никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно шире, возмущение неравнодушных граждан, после долгих раздумий не вижу другого выхода, как сложить полномочия председателя и члена Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко», – резюмировал экс-глава премии.

Добавим, что в 2023 впервые в истории Шевченковской премии 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, не были обнародованы имена победителей конкурса и не был опубликован соответствующий указ президента Украины.

Напомним, что в этом году одного из лауреатов обвинили в связях с РФ.

Читайте также:

Необычный Шевченко: вблизи Тернополя открыли памятник Кобзарю из металлических отходов