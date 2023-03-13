Скандал с Шевченковской премией 2023 года: комитет покинула известная художница

Об этом она сообщила Общественному.Культура.

В частности, решение сложить мандат она приняла еще в феврале, а свои полномочия составила 18 февраля 2023 года.

"Собственно, каденция членов Шевченковского комитета длится три года, впрочем, учитывая военное положение, весь состав нынешнего комитета получил приглашение остаться на должностях еще на один год. Поэтому решение о выходе было для меня логической точкой по исполнению обязанностей связанных с Премией, то есть, по завершении последнего, третьего заседания с финальным голосованием за лауреатов этого года", — прокомментировала она.

Среди недостатков деятельности комитета Власти Ралко называют закрытость премии. Она также назвала неприемлемым перенос премии на май.

"Думаю, будет важным отметить, что на моей каденции вся процедура проходила надлежащим образом и по правилам, поэтому ряд внешних упреков в произволе членов комитета я могу отнести к серьезному недостатку нехватки коммуникации, а именно к закрытости Премии вместо оперативного информирования о действующих технических правилах и ограничениях". .

После первого года каденции нынешнего комитета по Офису Президента поступил запрос на внесение предложений по возможному реформированию Премии, практически все правила которой остались неизменными еще с советских времен. К сожалению, предложение от нашей секции визуальных искусств по отмене анкеты, которое должен заполнять и подписывать претендент с согласия номинироваться на Премию, не было принято. Это означает, что номинант, став лауреатом, предварительно избавляется от возможности отказаться от Премии в случае принципиального несогласия с политикой Премии или политикой Государства.

Вчера я была увлечена главной новостью об изменениях в надлежащем вручении Премии вместе со всеми», — рассказала художница

«Дополнительная номинация "За вклад в Победу" в контексте именно этой премии является не только достаточно размытой в смысле критериев, но абсолютно тавтологичной, потому что имя Шевченко уже закладывает политический вектор награды, а художники, оставляющие политику за дверью своих мастерских, где занимаются каким-то отдельным от остальной жизни искусством, могут претендовать на другую премию, но не на эту. Также дополнительное рассмотрение кандидатур в новой временной номинации с учетом военного положения кажется мне манипулятивным из-за публичного попрания того факта, что война России против Украины продолжается с 2014 года, и это отнюдь не год.

Также должен выразить свое активное несогласие о переносе вручения Премии, которое, к большому сожалению, происходит уже во второй раз. Лауреат Премии Тарас Прохасько писал, что "судьба — это способ говорить". Выражение совсем не такое простое, каким кажется. Судьба Премии, так сказать, завязана на судьбе Шевченко и определенные правила можно пересматривать, уточняя соответствие принципу пути Шевченко. Но к определенным пунктам те, кто причастен к Премии, приходят исключительно как к обязанностям. Такой обязанностью является оглашение имен лауреатов в день рождения Шевченко. Вручение премий в этот день также является обязанностью Президента. Есть вещи, по которым мы делаем выбор, но есть вещи, которые мы выбирать не можем, потому что они прописаны судьбой. Поэтому жонглирование датами рождения и перезахоронения выглядит циничным игнорированием главных смыслов, которые как Комитет, так и Офис Президента должны не легкомысленно менять, а утверждать как определенную данность», — отметила художница.

Власти Ралко — украинская художница, член Национального союза художников Украины с 1994 года, лауреат Премии Women In Arts.

Напомним, что ранее были названы победители Шевченковской премии.

Позже одного из лауреатов обвинили в связях с РФ.

А глава комитета награды сложил полномочия.