Скандал с Сырским довел Федорова до отставки: что на самом деле произошло между министром и главкомом, все детали

Михаил Федоров / © Getty Images

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После появления напряжения между Александром Сырским и Михаилом Федоровым, которое все чаще стало проявляться на заседаниях Ставки, Владимир Зеленский неоднократно пытался наладить между ними контакт, но безрезультатно.

Накануне инсайдеры сообщали, что Михаила Федорова решили заменить в должности министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ по подходам к ведению войны.

ТСН.ua собрал все, что известно о конфликте и основных заявлениях.

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С чего все началось

Назначенный на должность министра обороны в январе Михаил Федоров, известный ранее реформами в Минцифре, начал деятельность с жестких проверок. Как пишет издание The Economist, ссылаясь на собственные источники, его первые полгода работы ознаменовались аудитом ведомства и бригад, который обнаружил неэффективные затраты на сумму более 300 миллиардов гривен (6,6 миллиарда долларов).

Часть оборонных закупок была переведена на открытые тендеры, что позволило снизить стоимость 155-мм снарядов на 16%.

В то же время, реформаторские подходы министра вызвали сопротивление со стороны традиционного военного руководства. Особенно заметными стали разногласия с главнокомандующим Александром Сырским. По информации источников The Economist, министр пытался добиться отставки главкома, однако не получил согласия президента.

О чем говорили на Банковой 15 июля

Вечером, 15 июля, на Банковой было многолюдно: «Слуги народа» пришли к президенту обсудить будущие кадровые ротации в правительстве.

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Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» пишет, что во время встречи с народными депутатами президент объяснил причины кадровых изменений в Министерстве обороны. Одним из главных оснований стали разные взгляды Михаила Федорова и Сырского на обеспечение войска и ведение боевых действий.

Источник утверждает, что глава государства был недоволен тем, что Министерство обороны принимало отдельные решения по закупкам без учета позиции Генерального штаба и военного командования. По его словам, это касалось, в частности, закупок артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, по информации собеседника, Владимир Зеленский рассчитывает, что в случае назначения Игоря Клименко новым министром обороны удастся улучшить организацию мобилизационной работы.

Президент также заверил, что Михаил Федоров останется в его команде, пишут СМИ. В то же время Михаил Федоров, ранее рассматривавшийся как один из главных претендентов на этот пост, по словам президента, не возглавит оборонное ведомство.

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Федоров подтвердил, что у него есть конфликт с Сырским

Экс-министр обороны Михаил Федоров во время брифинга заявил, что предлагал президенту Зеленскому заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя штаба Андрея Гнатова, «если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями».

Федоров уточнил, что президент прямо ему сказал, что не намерен менять Александра Сырского.

«Я с этим решение согласился и сказал: „Значит, я буду учиться работать с ним“, потому что наш клиент — украинский народ и приходится работать», — сказал министр.

Однако, по словам Федорова, они столкнулись с тем, что их инициативы начали блокировать.

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Федоров отметил, что главнокомандующий не готов лично, открыто в глаза говорить о проблемах: «Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то в медиа заказал какую-то кампанию, а не проблема в происходящих действиях».

По словам Михаила Федоров, это по факту привело к тому, что Сырский поставил ультиматум.

«И вместо того чтобы придумать, как асметрично победить Россию, в чем задача главкома, он придумал, как расколоть страну, где мы с вами находимся. И в этом большая проблема», — сказал Федоров.

Также министр обороны отметил, что, несмотря на недоразумения, он терпел и был готов спокойно работать, пока главком не поставил ультиматум.

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«Я сказал, значит, будем победить Россию с таким главкомом», — подчеркнул Федоров, напомнив о заслугах Александра Сырского, как командующего, который в 2022 году «спас нашу страну».

«Мы не можем недооценить такого командира, но война изменилась полностью… Мы не можем ехать на том, что было тогда», — отметил Федоров.

Михаил Федоро добавил, что президент предлагал ему стать советником, но он отказался от этого предложения. Федоров все еще надеется на откат решения президента и готов вернуться на должность, если снимут Сырского.

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