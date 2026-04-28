Скандал с украинским зерном: Портников разнес Израиль за страх наступить "русскому медведю" на лапу

Журналист Виталий Портников

Журналист Виталий Портников проанализировал острый ответ МИД Израиля на предупреждение от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о краденом украинском зерне. За тем, что Иерусалим требует доказательств о краже вместо помощи, может стоять страх перед Москвой.

Об этом Портников написал на своей Facebook-странице.

Комментируя предупреждение Сибиги о возможном заходе в порт Хайфы еще одного судна с похищенным украинским зерном, глава МИД Израиля Гидеон Саар посоветовал предоставить доказательства вместо публичных обвинений в соцсетях.

Журналист отметил, что, на первый взгляд, такая реакция выглядит как позиция опытного дипломата, который подсказывает менее опытному коллеге, как действовать в чувствительной ситуации. Однако все осложняется тем, что уже был случай с предыдущим судном с краденым зерном, которое заходило в Хайфу.

«Это судно не только вошло в израильские воды, но и сумело без последствий покинуть порт. Министр иностранных дел Израиля просто "не успел" отреагировать на доказательства, предоставленные его украинским коллегой», — говорится в заметке Портникова.

Со ссылкой на источники среди дипломатов-чиновников в Киеве, он отметил, что собранные Украиной материалы так и не были переданы государственному прокурору Израиля, а остались в архивах МИД. Теперь украинская сторона планирует подать эти доказательства непосредственно в прокуратуру, поэтому не исключено, что Саар их даже не увидит.

«Когда министр иностранных дел Израиля реагирует на крик "Остановите вора!" из страны, которую он называет другом, сначала требуя доказательств, это напоминает сцену в иерусалимском трамвае. Кто-то рядом с вами кричит, что его кошелек украден, и вместо того, чтобы предложить помощь или вызвать полицию, вы советуете жертве сначала доказать, что кошелек — и его содержимое — на самом деле принадлежали ей. Такая реакция правдоподобна только тогда, когда вы знаете и жертву, и вора. Или, по крайней мере, если вы знаете вора — и боитесь его», — пояснил журналист.

В то же время он отметил, что у него нет оснований обвинять Саара в предвзятом отношении к Украине. Портников присутствовал на встрече дипломата с представителями еврейской общины в Киеве и слышал высказывания в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Кроме того, Саар неоднократно осуждал действия РФ публично, в частности во время выступлений в Совете Безопасности ООН.

Причины реакции Израиля на предупреждение Украины о ворованном зерне

Однако в ситуациях, где речь идет о конкретных интересах, например, о торговле краденым, могут преобладать другие факторы.

«Коррупция? Страх перед Россией? Страх перед Китаем, чьи компании управляют новым портовым терминалом в Хайфе? Последние годы показали, что такая осторожность — это желание не наступать медведю на лапу — никуда не ведет», — указал Портников.

Кремль, по его словам, не рассматривает Израиль как государство, интересы которого стоит учитывать. Он продолжает поддерживать силы, выступающие против Израиля — так же, как и против Украины. Иран получает поддержку от России и Китая: помогает Москве в войне, а взамен получает поддержку в противостоянии с США и Израилем.

Журналист обратил внимание, что в тот день, когда Сибига обратился к Саару, президент России Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, где встречался с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

«Вот почему можно было бы ожидать, что министр иностранных дел Израиля будет искать пути решения проблемы ворованного зерна вместе с Украиной, а не читать лекции своему коллеге, как нерадивому студенту. Любой другой подход свидетельствует о том, что страх перед Россией — и надежда на понимание там, где его нет — все еще остается определяющим фактором в израильской дипломатии», — резюмировал Портников.

Скандал с ворованным украинским зерном в Израиле — что известно

Напомним, в израильский порт Хайфа снова прибыло российское судно «Панормитис» с более 25 тыс. тонн вероятно украденного украинского зерна из оккупированных Керчи и Бердянска. Из-за этого Сибига вызвал посла Израиля для вручения ноты протеста, отметив, что такая торговля подрывает двусторонние отношения.

В ответ Саар отметил, что дипломатия не должна вестись через соцсети, а Украина до сих пор не предоставила официальных доказательств или запросов о правовой помощи. Глава МИД Израиля заверил, что вопрос рассмотрят строго в рамках закона.

Комментируя прибытие в Хайфу очередного судна с ворованным украинским зерном, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что покупка краденого является преступлением, а не бизнесом, и власти Израиля не могут игнорировать происхождение груза. Поскольку дипломатические усилия не остановили разгрузку, Украина готовит санкционный пакет против перевозчиков и лиц, вовлеченных в схемы. Эти меры планируют скоординировать с ЕС.

