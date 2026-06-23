Скандал с Варшавой набирает обороты: в Польше сделали категорическое заявление о примирении с Украиной

В Польше отказались от помощи посредников в урегулировании спора с Украиной / © ТСН.ua

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Во вторник, 23 июня 2026 года, в Варшаве представитель польского правительства Адам Шлапка во время пресс-конференции отклонил предложение Европейской комиссии о помощи в решении дипломатического спора с Киевом. Чиновник подчеркнул необходимость самостоятельной деэскалации конфликта, который разгорелся из-за исторических вопросов и лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды.

Об официальной реакции властей на предложение европейских институций по примирению сторон пишет Onet.

Деэскалация конфликта и конференция в Гданьске

Накануне пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо публично заявила о готовности институции выступить медиатором, заметив, что от нынешней конфронтации выиграет только российский диктатор Владимир Путин. Комментируя эту инициативу, представитель польского правительства признал, что текущая ситуация сложнее, чем когда-либо раньше, однако Варшава хочет решить все проблемы самостоятельно.

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«Я думаю, что в отношениях между Польшей и Украиной мы не нуждаемся в посредничестве, но в интересах обоих государств деэскалировать этот спор, ведь у нас есть много совместной работы», — подчеркнул Адам Шлапка.

В качестве примера такого важного сотрудничества он привел масштабную Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая начинается в Гданьске. Главной темой встречи лидеров международных финансовых институтов и правительственных чиновников станет экономическая и оборонная помощь Киеву. Вместо президента Владимира Зеленского, чей визит был отменен после скандала с Орденом Белого Орла, украинскую делегацию на этом мероприятии возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Предложения помощи от других стран

Предложения помощи от других стран

Стоит отметить, что Еврокомиссия стала не первым институтом, который предложил помощь в примирении сторон. Ранее главная советница литовского президента Аста Скайскирите заявила о готовности Литвы выступить медиатором в этом сложном дипломатическом споре. Чиновница объяснила такую инициативу сильным разогревом эмоций с обеих сторон, из-за чего придется приложить немалые усилия для организации прямого разговора между польским и украинским лидерами.

Представители литовского руководства также серьезно озабочены возможной отменой визита украинского президента на международную конференцию в Гданьск, что может негативно повлиять на принятие решений по восстановлению. В Вильнюсе отмечают необходимость сохранения прочного стратегического партнерства между Варшавой и Киевом. Дипломаты убеждены, что недопущение ослабления этого союзничества является критически важной задачей обеспечения безопасности всего региона.

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