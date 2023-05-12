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Скандал с выступлением Зеленского на "Евровидении": Сунак разочарован таким решением

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1325
Время на прочтение
2 мин
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Скандал с выступлением Зеленского на "Евровидении": Сунак разочарован таким решением

Президент Украины Владимир Зеленский и тремьер-министр Британии Риши Сунак / Фото: Associated Press

Президенту Зеленскому в канун финала "Евровидения-2023" якобы отказали в выступлении на конкурсе. В Британии таким решением огорчены.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован решением Европейского языкового союза после сообщений, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы не разрешили выступить "Евровидении-2023".

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Премьер-министр считает, что президенту Зеленскому было бы уместно выступить на мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского языкового союза. Ценности и свободы, за которые борются президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, они фундаментальны, и само Евровидение признало это в прошлом году, когда справедливо приостановило участие России в конкурсе", — заявил спикер Даунг-стрит.

В то же время вмешиваться в ситуацию и просить вещателя изменить его позицию в Британии не собираются.

Зеленскому запретили выступить на Евровидении: что известно

В преддверии финала "Евровидения-2023", 12 мая, стало известно, что организаторы международного музыкального конкурса якобы отказали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить с речью.

В то же время в Офисе президента такие слухи сразу опровергли. Там заявили, что ОП вообще не обращался к организаторам музыкального конкурса "Евровидение".

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Дата публикации
Просмотры
1325
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