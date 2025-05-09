Скандал со шпионами: Украина жестко ответила Венгрии

В ответ на посягательство Будапешта Украина высылает двух венгерских дипломатов

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После того, как Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в «шпионаже», Киев прибег к зеркальным действиям. Двух венгерских дипломатов выгоняют с территории нашего государства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Два венгерских дипломата должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД и вручили ему соответствующую ноту. Мы действуем в ответ на действия Венгрии, основываясь на принципе взаимности и наших национальных интересах», — написал Сибига в соцсети Х.

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Напомним, что сегодня, 9 мая, СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность в ущерб украинскому государству.

Комментируя разоблачение шпионской сети, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал к осторожности. В то же время он прямо не отрицал задержание венгерских шпионов в Закарпатье.

Однако в ответ на разоблачение своих агентов Будапешт обвинил двух сотрудников украинского посольства в шпионаже и выслал их из страны.