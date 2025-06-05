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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1347
Время на прочтение
1 мин

Скандал со Стефанишиной и АРМА может повлиять на евроинтеграционные процессы Украины

Согласно расследованию, обнародованному «Украинской правдой» 4 июня, Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) передало управление Домом профсоюзов в центре столицы частной компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным — бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Скандал со Стефанишиной и АРМА может повлиять на евроинтеграционные процессы Украины

Это уже четвертый крупный объект, переданный этой компании за последнее время.

Журналисты обращают внимание, что, несмотря на формальный разрыв в браке, Стефанишин остается в близком деловом окружении чиновницы. В то же время сама госпожа Стефанишина является фигуранткой уголовного производства по растрате 2,5 млн грн, выделенных на адаптацию законодательства к стандартам ЕС. Дело до сих пор слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Ситуацию также прокомментировал политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда:

«Скандал вокруг АРМА и Стефанишиной может привести к провалу переговоров об открытии кластера «Основы» в рамках переговоров с ЕС и это станет следствием деятельности тех, кто пренебрегает принципами европейской интеграции и превращает государственные институты в инструменты собственного влияния», — заявил эксперт.

По словам Магды, фактическое вовлечение семейных структур чиновников в управление государственным имуществом через АРМА является примером демонстративного конфликта интересов и вызывает серьезные вопросы государственной политики в сфере управления активами.

«Не следует забывать, что название кластера – “Основы”. А профессиональная биография некоторых должностных лиц, в частности, госпожи Стефанишиной, содержит также опыт работы в команде министерки юстиции времен Януковича — Елены Лукаш. Это тоже важный сигнал для наших международных партнеров», – добавил Магда.

Дата публикации
Количество просмотров
1347
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