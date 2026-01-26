Скандал в Чехии: спикер парламента назвал появление украинского флага провокацией

Спикер парламента Чехии Томио Окамура / © Getty Images

Спикер парламента Чехии Томио Окамура назвал развертывание 30-метрового флага Украины в центре Праги 24 января по случаю Дня Соборности провокацией. Политик считает, что такие акции вредят отношениям между народами.

Об этом спикер прлмента написал в Сети.

Окамура раскритиковал появление украинского флага на Карловом мосту.

«На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чехию. Эта акция в одном из самых памятных мест чешской истории, безусловно, не способствует хорошим чешско-украинским отношениям», — говорится в заявлении чешского политика.

Он также отметил, что отношение к государству, которое принимает иностранцев, и к его символам «должно быть понятным».

"Мы здесь не в Украине, а в Чехии. Можете ли вы представить, чтобы чешские эмигранты в прошлом 28 октября вывешивали 30-метровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и т.д.?» — написал Окамура.

Спикер парламента сообщил, что уже обсудил ситуацию с министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой, чтобы «обеспечить, чтобы такое событие больше не повторилось в таком месте».

«А наше правительство готовит новый закон по ужесточению условий пребывания иностранцев, включая украинцев, в Чехии», — добавил Окамура.

Сообщение Токио Окамуры об украинском флаге в Праге

Другие скандальные заявления Окамуры об Украине

Окамура в новогоднем обращении призвал прекратить военную помощь Украине, назвав войну «бессмысленной», а украинскую власть — «хунтой Зеленского», которая якобы разворовывает средства. Политик выступил за выход Чехии из-под влияния Брюсселя, раскритиковал западное оружие как неэффективное и поддержал возвращение к российскому газу.

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч назвал оскорбительные заявления Окамуры следствием российской пропаганды. Дипломат подчеркнул, что такие высказывания неприемлемы для европейских ценностей, и выразил надежду, что чешские власти и общество дадут надлежащую оценку действиям политика.

Чешские политики объединились для увольнения Окамуры из-за его скандальной новогодней речи, которую назвали «ведром российской ненависти». Партия «Пираты» при поддержке коалиции ODS и TOP 09 начинает сбор подписей за отставку спикера парламента. Кроме увольнения, депутаты готовят резолюцию, чтобы официально дистанцироваться от заявлений Окамуры о Брюсселе и войне.