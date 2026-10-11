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Скандал в Днепре: Филатов опроверг слухи о бегстве из страны и снова раскритиковал блогера Лачена
Мэр Днепра Филатов ответил на слухи о бегстве из Украины и обвинил блоггера Лачена в подыгрыше РФ.
Городской голова Днепра Борис Филатов опроверг о своем якобы «бегстве» за границу.
Об этом Филатов написал в соцсетях.
Чиновник заявил, что находится дома в Днепре, параллельно резко выразившись (в который раз) в адрес блоггера Игоря Лаченкова (Лачена). Филатов объяснил, что вбросы российских медиа относительно его якобы «бегства» за границу являются вражеской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в Днепре.
В этом же сообщении Филатов снова эмоционально атаковал известного блоггера Игоря Лаченкова (Лачена), обвинив его в подыгрыше российской пропаганде, в частности, враждебным ресурсам Russia Today, «Московский комсомолец» и Анатолию Шарию.
Мэр Днепра также выразил возмущение по поводу брони блоггера от мобилизации.
Что известно о конфликте Филатова и Лачена
Публичная и жесткая ссора между городским председателем Днепра Борисом Филатовым и блогером Игорем Лаченковым разгорелась в марте 2026 года.
12 марта Лаченков опубликовал пост, на котором назвал Филатова «хряком», «рейдером» и «мародером».
В ответ Филатов написал на русском свой пост со следующими словами: «Смотри, Лачен, мой „хряк“ тебе в рот не влезет».
Противостояние перешло в фазу взаимных публичных оскорблений. Филатов неоднократно использовал нецензурную лексику в адрес блоггера, обвинял его мать-экссудью в сотрудничестве с РФ и поднимал вопрос о законности бронирования 26-летнего Лаченкова от мобилизации.
ТСН.ua собрал все подробности громкого конфликта.