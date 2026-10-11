Скандал в Днепре: Филатов опроверг слухи о бегстве из страны и снова раскритиковал блогера Лачена

Война мэра и блогера: Филатов возразил побег за границу и вновь жестко атаковал Лачена / © ТСН

Реклама

Городской голова Днепра Борис Филатов опроверг о своем якобы «бегстве» за границу.

Об этом Филатов написал в соцсетях.

Реклама

Чиновник заявил, что находится дома в Днепре, параллельно резко выразившись (в который раз) в адрес блоггера Игоря Лаченкова (Лачена). Филатов объяснил, что вбросы российских медиа относительно его якобы «бегства» за границу являются вражеской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в Днепре.

Реклама

В этом же сообщении Филатов снова эмоционально атаковал известного блоггера Игоря Лаченкова (Лачена), обвинив его в подыгрыше российской пропаганде, в частности, враждебным ресурсам Russia Today, «Московский комсомолец» и Анатолию Шарию.

Мэр Днепра также выразил возмущение по поводу брони блоггера от мобилизации.

Что известно о конфликте Филатова и Лачена

Публичная и жесткая ссора между городским председателем Днепра Борисом Филатовым и блогером Игорем Лаченковым разгорелась в марте 2026 года.

12 марта Лаченков опубликовал пост, на котором назвал Филатова «хряком», «рейдером» и «мародером».

Реклама

В ответ Филатов написал на русском свой пост со следующими словами: «Смотри, Лачен, мой „хряк“ тебе в рот не влезет».

Противостояние перешло в фазу взаимных публичных оскорблений. Филатов неоднократно использовал нецензурную лексику в адрес блоггера, обвинял его мать-экссудью в сотрудничестве с РФ и поднимал вопрос о законности бронирования 26-летнего Лаченкова от мобилизации.

ТСН.ua собрал все подробности громкого конфликта.

Новости партнеров

Новости партнеров