Зеленский, Макрон и Стармер пять дней обсуждали, как изменить подход к Трампу: к чему пришли

Сразу после того, как Зеленский покинул Белый дом 28 февраля, Стармер предложил ему вернуться, чтобы наладить отношения с Трампом. Однако в конце концов решили дать обеим сторонам остыть.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер пять дней обсуждали, как изменить подход к Трампу после скандальной встречи в Овальном кабинете.

Об этом пишет The New York Times.

Сразу после того, как Владимир Зеленский покинул Белый дом 28 февраля, премьер Великобритании Кир Стармер предложил ему вернуться, чтобы наладить отношения с Дональдом Трампом. Однако в конце концов решили "дать обеим сторонам остыть".

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"В течение пяти дней Зеленский, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон консультировались по изменению подхода к Трампу. Этот вопрос стал еще более актуальным после остановки американской помощи Украине", – пишет NYT.

Напомним, после ссоры в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский покинул администрацию США с пустыми руками, а отношения между обоими государствами оказались в руинах. Теперь для устранения части убытков прилагаются серьезные усилия.

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