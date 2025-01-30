Скандал в парламенте Германии: бундестаг проголосовал за ужесточение миграционной политики

Голосованию предшествовали двухчасовые дебаты с криками и оскорблениями. Критики заявили, что резолюция ХДС прошла только благодаря поддержке правых радикалов АдГ.
Впервые в послевоенной истории Германии праворадикальная партия АдГ помогла центристам ХДС сформировать большинство и проголосовать за пересмотр политики предоставления убежища.
Об этом сообщили BILD и Deutsche Welle.
348 депутатов поддержали резолюцию, а 345 – проголосовали "против". Коалиция социал-демократов и "зелёных" не смогла заблокировать предложение.
Ужесточение миграционной политики, предложенное партией ХДС, возглавляемой кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем, предусматривает:
- введение паспортного контроля на всей внешней границе Германии;
- запрет на въезд в страну лицам без соответствующих документов;
- расширение полномочий полиции по высылке нелегалов;
- увеличение числа депортаций;
- отказ во въезде беженцам;
- заключение под стражу иностранных граждан, подлежащих депортации.
Голосованию предшествовали двухчасовые дебаты с криками и оскорблениями. После объявления результатов представитель правопопулистской АдГ Бернд Бауман заявил, что в Германии началась новая эра под знаменем АдГ.
"И вы, господин Мерц, еще можете следовать за нами. Если у вас хватит сил", – обратился он к кандидату на пост канцлера.
Незадолго до этого Мерц заявил, что жалеет о сотрудничестве с АдГ.
Несмотря на декларативный характер резолюции, голосование показало, что идею запрещения иммиграции поддерживает большинство немцев. При этом депутаты говорят о "тектоническом сдвиге в немецкой политике" – пало давнее табу на сотрудничество с националистами.
После голосования канцлер Германии Олаф Шольц обвинил ХДС в нарушении обещания не сотрудничать с АдГ, а "Левая партия" призвала сограждан на "баррикады", после чего заседание было прервано.
Журналисты отмечают, что успех сегодняшнего голосования может повлиять на развитие событий в пятницу, 31 января, когда в немецком парламенте начнутся обсуждения законопроекта.
Напомним, лидер ультраправой фракции "Альтернатива для Германии" в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что украинские беженцы должны вернуться домой "уже сейчас".
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