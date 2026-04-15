Скандал в Польше: Навроцкий обвинил Туска в «связях с Россией»

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий опубликовал видео, в котором обвинило некоторых членов правительства в «политике умиротворения в отношении России». Обвинения прозвучали в адрес премьера Дональда Туска и спикера Сейма Влодзимежа Чажастого.

Польский лидер опубликовал видео в Сети, пишет RMF24.

«Довольно лжи. Те, кто сейчас находится у власти, годами проводили политику уступок по отношению к России, торгуя с Путиным нашей национальной безопасностью. Сегодня они стараются поучать. Не дадим лжи победить правду», — говорится в сообщении Навроцкого.

Реклама

В видео обвиняют Туска и Чажастого во «лжи и нападениях» на президента, который «годами борется за устранение российского влияния». Отмечается, что спикер Сейма имеет коммунистическое прошлое и славится «российскими контактами», а действующий глава правительства — «самый пророссийский премьер-министр в истории».

В то же время Навроцкий «годами стремился ограничить российское влияние». В частности, когда возглавлял Институт нацпамяти «сносил коммунистические памятники», а, сев в кресло президента «прямо называет Путина преступником».

В видеоролике вспоминают сообщение, в котором Владимеж Чажастый критиковал президента Навроцкого после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном: «У вас остался только Путин, господин президент. Мы помним ваш последний визит в Будапешт».

В видео, среди прочего, цитируется сообщение спикера Сейма, в котором он опубликовал фото Навроцкого с премьер-министром Венгрии, который вскоре покинет свой пост, Виктором Орбаном.

Реклама

Обвинения против Дональда Туска

Что касается Дональда Туска, то в видео звучат утверждения о его якобы пророссийской политике. Кроме того, упоминаются предыдущие встречи политика с «фюрером» России Владимиром Путиным, утверждение, что при его правительстве Польша стала «зависимее» от российского газа. Также говорится, что росСМИ называли премьера «нашим человеком в Варшаве».

В видео приведены архивные кадры встреч Туска и Путина, которые прошли еще задолго до вторжения России в Украину в 2022 году.

Пока ни Дональд Туск, ни Владимеж Чажастый публично не отреагировали на эти обвинения.

Напомним, ранее Дональд Туск обвинил Кароля Навроцкого в намерениях, которые, по его мнению, могут вовлечь Польшу в конфликт на Ближнем Востоке. В частности, возмущение премьера было из-за заявлений представителей президентского окружения, которые якобы допускают возможное участие Варшавы в поддержке военных действий союзников.