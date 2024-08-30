Скандал в Польше: Туск пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС из-за слов Кулебы

Премьер-министр Польши заявил, что Украине придется покопаться в неприятном прошлом, если она хочет строить свое будущее в Евросоюзе.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Киеву придется осознать, что прояснение исторических вопросов польско-украинских отношений в первую очередь в интересах Украины, которая не сможет вступить в ЕС без согласия Польши.

Об этом пишет PAP.

Туск подчеркнул, что у него "однозначно негативная" оценка заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которое было сделано в польском городе Ольштын на панельной дискуссии "Польша будущего" относительно событий второй мировой войны, жертвами которых стали как украинцы, так и поляки.

Речь идет о "Волынской резне" 1943 года, которую в Польше считают геноцидом своего народа украинцами, и операции "Висла" 1947 года, в ходе которой украинцев в Польше изгнали из мест, где они исторически проживали.

Когда Кулебу спросили об эксгумации тел жертв Волынской трагедии, он вспомнил операцию "Висла" и предложил оставить "копание в прошлом" историкам, а вместо этого сосредоточиться на будущем. Однако поляков возмутило, что в ходе ответа Кулеба назвал "украинскими" территории, с которых были депортированы украинцы в 1947 году.

Градус скандала подняла также реакция польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который также присутствовал на дискуссии в Ольштыне. Глава польского МИД поддержал своего украинского коллегу, призвав думать больше о будущих польско-украинских отношениях, чем об исторических претензиях.

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в пятницу, 30 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что противоречия в польско-украинских отношениях не должны использоваться теми, кто представляет в Польше "пророссийские тенденции", как оправдание. Поэтому Украине придется "оправдать ожидания поляков". Он пояснил, что имеет ввиду не "копания в истории", а выстраивание отношений между странами "на основе правды об этой истории".

"Я знаю, что эта правда не черно-белая, что поляки не ангелы, а украинцы не злодеи. Но тем более правда, эксгумация и достоверная оценка того, что произошло во время Второй мировой войны и после нее, – это необходимые элементы для установления хороших польско-украинских отношений", – подчеркнул Туск.

Польский премьер повторил прозвучавшее в июле заявление вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о том, что Украину нельзя принять в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос "Волынской резни".

"Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а их много. Это не только вопрос границ, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос культурных и политических стандартов", – отметил он.

По словам Туска, ЕС не был бы создан без примирения немцев и французов или немцев и поляков.

"Украинцы должны понять, что вступление в ЕС означает выход в область стандартов относительно политической и исторической культуры", – подчеркнул он.

Глава польского правительства также заявил, что будет "все более четко" объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года, что в интересах Киева наконец урегулировать польско-украинские отношения.

"Поэтому нам придется углубиться в неприятное прошлое, если мы хотим построить хорошее будущее", – заключил Туск.

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