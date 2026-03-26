Скандал в США: союзники Трампа критикуют войну с Ираном

В США среди республиканцев в Палате представителей растет в разочаровании войной с Ираном. В частности, возмущение обусловлено целями и продолжительностью операции.

Об этом сообщает CNN.

Американские законодатели все более скептически относятся к расходам миллиардов долларов на продолжение войны. Несколько членов Республиканской партии заявили, что откажутся поддерживать дальнейшее финансирование войны без четкой стратегии Белого дома.

«С каждым днем, что это (операция — Ред.) тянется, тем меньше поддержки со стороны республиканцев», — подчеркнула конгрессвумен-республиканка Нэнси Мейс.

По ее словам, целые войны необходимо прояснить «как для американской общественности, так и для Конгресса». Конгрессвумен подвергла критике недавние комментарии сенатора Линдси Грэма о том, что США должны продолжать операцию в Иране и захватить контроль над островом Харг.

«Я не буду отправлять сыновей и дочерей Южной Каролины на войну, чтобы они гибли за цену на нефть. Я просто не сделаю этого. Назовите мне войну, которую мы выиграли за последние 70 лет… где мы изменили режим, но потерпели неудачу», — подчеркнула Мейс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал сотней ракет важный американский объект. Он не сказал, что именно оказалось под ударом. Впрочем, заявил о сотне выпущенных Тегераном ракет по этой цели.

Тем временем Иран минует остров Харг . В последние недели страна усиливает его оборону из-за возможной операции США. В частности, иранские силы расставляют ловушки и опрокидывают дополнительный военный контингент и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Тегеран грозится перекрыть еще один стратегический пролив - Баб-эль-Мандебский. Эта артерия соединяет Красное море с Аденским заливом и является критически важным узлом для мировой торговли.