Трамп угрожает демократам / © Associated Press

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В США угрожают конгрессменам-демократам возможностью уголовного преследования по федеральному закону о «заговоре против прав», если те будут проводить агрессивные расследования относительно союзников президента Дональда Трампа. Именно по этой статье бывший спецпрокурор Джек Смит в 2023 году выдвигал обвинение самому Трампу из-за попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Об этом пишет Politico.

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Чиновники Белого дома и Министерства юстиции в последние дни предупреждали, что демократы могут столкнуться с уголовным преследованием в соответствии с конкретным законом о «заговоре против прав», который Смит когда-то выдвинул против президента Дональда Трампа. Обвинение было сосредоточено на утверждении, что попытка Трампа взорвать выборы 2020 года лишила бы права голоса миллионы избирателей, нарушив их конституционное право на подсчет голосов.

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Теперь помощники Трампа направляют федеральный закон о гражданских правах против демократов, отражающий их недовольство тем, что этот закон якобы исказили, чтобы наказать президента. Это происходит после нескольких месяцев призывов со стороны некоторых сторонников Трампа применить статью о «заговоре против прав» против врагов президента.

«Беспрецедентное обвинение Джека Смита против бывшего президента привлекло внимание американцев к статье 241. А что хорошо для гусыни, то хорошо и для гуся», – сказал бывший помощник Сената от Республиканской партии Майк Дэвис, ныне юрист и советник по кризисным коммуникациям в частной практике.

Главный федеральный прокурор в Техасе недавно ссылался на статью 241 в письмах семи законодателям-демократам, предупреждая, что обещания агрессивно расследовать деятельность союзников Трампа могут привести к уголовным расследованиям и обвинениям. В одном из недавних писем к сенатору Адаму Шиффу (демократ от Калифорнии) прокурор США в Южном округе Техаса Аарон Райтц требовал, чтобы Шифф сохранил все записи, связанные с тем, что Райтц назвал «вашим намерением превратить расследование Конгресса в оружие и лишить его прав».

Советник Белого дома Уилл Шарф также повторил формулировку закона после того, как Роберт Гарсия, демократ из Калифорнии, который должен возглавить Комитет по надзору Палаты представителей, предположил, что «мелочность может подпитывать их расследование».

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«Выдача незаконных повесток в суд с целью лишения граждан их конституционных прав и привилегий может потребовать дальнейшего расследования», — написал Шарф Гарсии.

Эксперты называют это местью

«Это школа судебных процессов Роя Кона: поступай с другими так, как они поступали с тобой, только вдвое сильнее. Поэтому это просто откровенный принцип «глаз за око», – сказал Норм Айзен из Фонда защитников демократии, группы, которая нарушает серию исков по поводу вероятных злоупотреблений властью и коррупции в администрации Трампа.

Закон времен Гражданской войны квалифицирует как федеральное преступление устрашения или угрозы кому-либо с целью препятствования «свободному осуществлению или пользованию любым правом или привилегией, гарантированными ему Конституцией или законами Соединенных Штатов». Нарушения наказываются лишением свободы сроком до 10 лет, а в более серьезных случаях – более длительными сроками или смертной казнью.

Многие эксперты по праву говорят, что применение устава о «заговоре против прав» к спорам о надзоре со стороны Конгресса является странным отклонением от первоначальной цели закона.

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«Его вытолкнули далеко за пределы того, для чего он был назначен. Это не то, на что должен быть направлен устав. Учитывая его чрезмерное применение, я бы рассматривал его скорее как политическую месть», – сказал Марк Браун, профессор права в Университете Столица в Колумбусе.

Министерство юстиции заявило, что давно действующий закон о гражданских правах является весомым основанием для осуществления надзорных мер, переходящих границу запугивания.

«Надзор – это не разрешение угрожать частным гражданам за реализацию их прав, гарантированных Первой поправкой. Конгресс предоставил Министерству юстиции полномочия расследовать действия тех, кто намеренно лишает людей их конституционных прав», – говорится в заявлении.

Угрозы Трампа демократам — главное

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократы получили контроль над обеими палатами – Сенатом и Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп пригрозил демократам политическими последствиями, если те попытаются объявить ему импичмент. На фоне сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс он заявил, что такая попытка якобы может «уничтожить» Демократическую партию.

Он выступил с острой критикой в адрес Демократической партии, обвинив ее представителей в системном давлении и угрозах импичментом высокопоставленным должностным лицам американской администрации. По его словам, оппозиционные политики прибегают к шантажу и пытаются запугать ключевых чиновников системы юстиции Соединенных Штатов.

Впоследствии Трамп заявил, что поручает Министерству юстиции США немедленно расследовать действия лидеров демократов. Президент обвинил их в рассылке писем с угрозами. По его утверждению, демократы угрожают импичментом генеральному прокурору и другим должностным лицам, а донорам республиканцев – заключению. Президент назвал это «вымогательством наивысшего уровня» и «юридической войной».

Ранее издание Axios писало, что демократы требуют от крупных банков и портов сохранить все документы, связанные с возможным импортом российского дизельного горючего и другими соглашениями в Россию. Отмечалось, что демократы готовят расследование соглашения Трампа по российскому дизелю.

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