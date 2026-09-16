Мендель пожаловалась, что ее не пустили в Европарламент / © ТСН

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Скандальная бывшая прес-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая сейчас активно распространяет пророссийскую риторику, пожаловалась, что ей запретили вход в Европарламент.

Об этом Мендель сообщила в соцсетях.

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«Сегодня буквально за несколько часов до моей речи в Европарламенте мне запретили вход… Без объяснения», — посетовала Мендель.

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Этот запрет эксспикер президента связывает с санкциями, которые 13 сентября наложил на нее ее бывший «шеф».

Мендель самоуверенно заявила, что готова к этому запрету, и заверила, что «выступление все равно будет».

Напомним, по данным издания Бабель, 16 сентября, в Страсбурге состоится мероприятие, где главным спикером должна быть Юлия Мендель. Организатор и модератор — евродепутат от ультраправой Альтернативы для Германии (AfD) Ганс Нойхофф. Этот политик в 2025 году ездил в Сочи на конференцию, организованную подсанкционным олигархом Виктором Медведчуком и отличился прокремлевской позицией по войне Москвы против Украины.

Сама партия AfD регулярно выступает за прекращение помощи украинцам в Германии и депортации наших граждан обратно в Украину.

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Что известно о Юлии Мендель

Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года. В 2021 году она написала книгу «Каждый из нас президент», в которой хвалила Владимира Зеленского.

В одном из заявлений она назвала Зеленского «величайшим лидером ХХ века».

Однако сейчас она резко изменила свою риторику. В мае Мендель подверглась критике после своего резонансного интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда Мендель сделала ряд критических заявлений о Зеленском и обратилась к Путину.

В июне этого года Мендель снова обвинила украинские власти в том, что им якобы выгодна война. Бывшая пресс-секретарь Зеленского уже договорилась до того, что назвала своего бывшего шефа диктатором.

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Обо всех этапах жизни бывшего спикера Владимира Зеленского и его последних откровений читайте в этой статье ТСН.ua.

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