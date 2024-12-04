Скандал в ВСУ с некачественными минами получил громкое продолжение: подробности

Солдаты жалуются, что мины 120 калибра на фронте часто не срабатывают, создавая опасность для жизни военных.

В этом году украинские власти сделали ставку на украинских производителей, чтобы укрепить обороноспособность страны за счет собственных мощностей. мины оказались на фронте и к каким выводам пришла межведомственная комиссия – рассказала в эксклюзиве TSN.ua Алина Туришин.

Ожидающие солдаты во время боя смогут спокойно использовать мины и прикрыть пехоту — вдруг один за другим начали жаловаться журналистам на то, что самые популярные мины на фронте, а именно 120-го калибра, каким-то чудом, не срабатывают и вообще несут угрозу для жизнь воинов…

Как происходит поставка оружия на фронт: процедура

В 2022 году украинские заводы только осваивали новейшие технологии, прокладывая путь к самостоятельному производству важных для армии снарядов и мин. Уже в 2023 году фронт получил первые серийные партии украинских боеприпасов. огромные объемы необходимых ВСУ мин и снарядов отечественного производства. Однако вместо празднования новых побед на поле боя военные столкнуться с серьезными проблемами — не срабатывающими минами, а порохи или вообще не выбрасывали мину из ствола, или давали такой разброс по точности, что вести прицельную стрельбу было невозможно.

Как по всем правилам и законам, происходит поставка оружия на фронт из-за закупок Минобороны.

Генштаб определяет потребности, Минобороны передает требования Агентства оборонных закупок (АОЗ). физически сидят на вооруженных заводах. После разрешения военпреда Агентство оборонных закупок заключает контракт и дает аванс на запуск производства. Затем военпред должен постоянно проверять качество сходящих с конвейера изделий. последний официальный предохранитель — это рекламации от военных командиров.

Однако в ситуации с минами – последним предохранителем стали жалобы от солдат журналистам.

Подписание контракта с отечественным заводом Х

В 2024 году Агентство оборонных закупок готовилось к контрактовке и получило сразу девять коммерческих предложений от специмпортеров, зарубежных и отечественных производителей.

По информации "Экономической правды", один из украинских заводов (в дальнейшем будем называть его заводом Х, с учетом безопасности) продемонстрировал амбициозный потенциал в производстве 120-миллиметровых мин. Предприятие заявило, что способно за год произвести 500 тысяч единиц такой продукции, что значительно превышает объемы, предложенные другими участниками рынка. Примечательно, что завод не только гарантировал столь масштабные. поставки, но и предложил конкурентную цену, которая была несколько ниже или сопоставимой с предложениями других производителей.

Собеседник в Агентстве оборонных закупок сообщил «Экономической правде», что с самого начала к предложению одного из отечественных заводов относились с определенной осторожностью. имел ряд просроченных и невыполненных контрактов с 2023 года, а руководитель и часть менеджмента фигурируют по уголовным делам по злоупотреблению служебным положением. Но, но… Смех и слезы, как говорят в народе…

Чтобы проверить реальность амбициозных заявлений этого завода, в январе 2024 года на предприятие отправилась комиссия военных представителей. Об этом пишет журналист и основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов. количества мин. Основными причинами назвали нехватку квалифицированных рабочих, ограниченное количество станков и недостаточность. производственных площадей. Отдельным пунктом военные подвергли сомнению способность завода обеспечить серийное производство взрывников – критически важного и дефицитного компонента для мин.

9 февраля 2024 года после первого заключения военных представителей ситуация резко меняется. заводом Х.

Впоследствии Агентство оборонных закупок попросило военпредов повторно оценить возможности завода. Они заверили, что дополнительная проверка не нужна, поскольку завод способен выполнить обязательства и погасить аванс. площадями, квалифицированным персоналом и отсутствием серийного производства взрывателей М-12, что стало одной из причин катастрофы. Это та самая деталь на самой головке мины, которая отвечает за конечный взрыв при попадании. заявлено 500 тыс. штук, что стоило бюджету более 10 млрд грн. авансом.

Заключенный контракт должен стать решающим шагом в обеспечении Вооруженных сил Украины 120-миллиметровыми минами, значительно сократив зависимость от импорта. предприятие смогло бы реализовать этот контракт, это могло бы кардинально изменить баланс сил на рынке боеприпасов, сделав Украину самодостаточной в этом сегменте. Неплохо, не правда ли?

По условиям соглашения, первая партия украинских мин должна была поступить в военные в апреле 2024 года, после чего отгрузки должны были происходить равными объемами ежемесячно.

Когда начали жаловаться военные

В апреле 24-го уже поступил первый тревожный сигнал: завод сообщил о форс-мажоре из-за российских ракетных ударов, которые уничтожили часть оборудования и компонентов. боеприпасов, а к концу лета вместо сотен тысяч было поставлено всего несколько десятков тысяч мин.

Ситуация обнажила серьезные проблемы. В Минобороны признали, что ставка на этот завод была ошибочной. украинским военным.

До осени серьезных нареканий на качество 120-миллиметровых мин от ВСУ не было, но и поставки были незначительными.

По данным источников Экономической правды, к концу ноября армии передали чуть более трети от законтрактованных 500 тысяч мин. в эту цифру.

Система контроля качества отсутствует

21 ноября Минобороны наконец-то созвало большое совещание по этому поводу при участии представителей Офиса президента. продукции, поставляемой в ВСУ». А представитель Департамента военно-технической политике МОУ вообще заявил об «отсутствии системы контроля качества перед поставкой продукции в ВСУ».

Сколько мин подлежат возврату

28 ноября министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что "возвращению подлежат около 24 тысяч мин".

Еще 8 ноября Минстратегпром издал приказ о проведении проверки с привлечением должностных лиц Минстратегпрома, Минобороны, завода-производителя, ЦНИИ ВСУ, СБУ. Рабочая группа отработала в течение 11-15 ноября и пришла к выводу, что действительно есть нештатное износ нескольких компонентов изделия. В результате, часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества. В соответствии с Актом работы комиссии, в том числе, принимаются следующие мероприятия: производится замена некачественной партии 120-мм мин; заводы-производители усиливают контроль качества продукции на всех этапах производства, начиная с получения покупных компонентов. На сегодняшний день Минобороны установленным порядком изымает изделия из указанной партии, а завод-производитель заменяет их качественными образцами.

Однако стоит отметить, что контракт на 500 тысяч 120-миллиметровых мин должен был закрыть почти всю потребность ВСУ в этом боеприпасе. Однако до конца 2024 года производитель выполнит его всего на 35%, то есть 65 из каждых 100 оплаченных мин так и не поступят в армию. Из поставленных 35%, около 16% оказались непригодными для использования и нуждаются в замене, что еще больше усложняет ситуацию на фронте.

Удаляют и другие мины

С фронта изымают мины не только калибра 120 мм, но и 82 мм из-за их неудовлетворительного действия, — ТСН публикует отрывок из распоряжения. Речь идет о "такой же браке" и "того самого производителя", что и у изъятых мин 120-мм калибра.

Военные в эксклюзивном комментарии TSN.ua также отметили, что некачественные мины даже транспортировать опасно.

Выводы межведомственной комиссии

Текст: Как убеждают собеседники Экономической правды и в правительстве, и в Агентстве оборонных закупок, скандал с бракованными минами – это проблема конкретной партии порохов и контроля качества готовой продукции, которая не должна попасть с завода в войска.

В Минстратегпроме и профильном комитете парламента отметили, что одной из причин проблем со 120-миллиметровыми минами стали отсыревшие выбивные патроны, обеспечивающие первоначальный толчок боеприпаса. Эта ситуация вызывает беспокойство, поскольку при соблюдении технологических норм упаковки такие дефекты не должны возникать.

Особенно цинично, что завод Х, невзирая на скандал, уже предлагает Агентству оборонных закупок контракты на миллионы мин и снарядов на 2025 год.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в своем сообщении в фейсбуке отметила, что монополия на производство мин создает чрезмерные риски. Важно привлечь или создать возможности для других производителей для повышения качества и понижения зависимости от одного поставщика.

Предприятие, поставляющее оружие, обязано отвечать за качество выпускаемой продукции. Некачественные мины на фронте в нескольких партиях одновременно это не просто ошибка, это может свидетельствовать также и о диверсии. Каждая партия мин должна была пройти проверку на допуск. Те, кто допустил бракованные мины в Вооруженные силы Украины, должны быть отстранены на время расследования ДБР и уйти с должностей в случае доказательства вины. Необходимо провести полный аудит проверки качества и отчетности.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии ТСН подтвердил, что был обнаружен ряд нештатных износов мин, которые поставлялись определенным заводом-производителем на фронт. По его словам, именно этот завод должен заменить все мины за свой счет.

Напомним, что в Украине распространяется скандал вокруг боеприпасов калибра 120 миллиметров, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций.

25 ноября журналист Юрий Бутусов рассказал, что с фронта отзывают 100 тысяч бракованных мин калибра 120 мм.

Позже корреспондентка ТСН Юлия Кириенко сообщила, что кроме накачественных мин калибра 120 мм стало известно, что в украинской армии также есть проблема с бракованными боеприпасами калибра 82 мм. Их изымут с фронта и ВСУ окажутся без сотен тысяч снарядов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ получают бракованные мины – кто будет за это отвечать

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