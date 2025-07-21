Скандал вокруг НАБУ: послы G7 встревожены и хотят встречи с Кабмином

Послы G7 выразили «серьезную обеспокоенность» из-за обысков у НАБУ / © Associated Press

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Послы стран «Большой семерки» обеспокоены из-за объявления подозрений сотрудникам НАБУ.

Об этом говорится в коллективном заявлении дипломатов, обнародованном в соцсети X.

В G7 заявили, что «внимательно следят» за событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников Бюро по подозрению в совершении преступлений.

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«Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезную обеспокоенность и намерены обсудить эти события с руководством правительства», — говорится в заявлении.

Также в G7 подчеркивают «общее обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и надлежащее управление», а также заверили, что «ценят партнерства в Украине для совместной борьбы с коррупцией».

В свою очередь посол ЕС в Украине Катарина Матернова репостнула заявление послов стран «Большой семерки» и добавила, что Украина «добилась огромного прогресса в реформах», причем во время войны.

«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом», — отметила Матернова.

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Напомним, что СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на ведении бизнеса в РФ.

Позже стало известно, что правоохранители «разоблачили крота ФСБ» в рядах самого элитного закрытого подразделения НАБУ.

Также стало известно, что сегодня сотрудники СБУ, ГБР и ОГП проводят более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий прокомментировал скандал и заявил, что проверять на наличие вражеских агентов нужно все структуры, поэтому для НАБУ нет никаких исключений.

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ТСН.ua собрал все, что известно о громкой огласке вокруг НАБУ.