Скандал вокруг трибунала в Польше: в США сделали заявление о «беспрецедентных» событиях

События на территории Конституционного суда Польши. / © Associated Press

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Посол США в Польше Том Роуз назвал происходящее вокруг польского Конституционного трибунала «беспрецедентным противостоянием» и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации.

Об этом он написал на своей странице в Сети Х.

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«События, разворачивающиеся перед польским Конституционным трибуналом, действительно очень серьезные. Похоже, мы стали свидетелями беспрецедентного противостояния относительно того, как правительство использует государственную власть, а также независимость и авторитет конституционного института», — заявил дипломат.

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По мнению американского посла, тысячи людей, собравшихся перед Конституционным трибуналом, «делают и без того напряженную ситуацию еще более взрывоопасной». Роуз призвал представителей правительства, стражей порядка и демонстрантов избегать шагов, которые могут усилить эскалацию.

«Последнее, в чем нуждается Польша, — это противостояние, которое может перерасти во что-то значительно хуже. Надеюсь, все глубоко вдохнут и не будут предпринимать никаких действий, способных спровоцировать насилие», — подчеркнул посол.

Роуз также заверил, что Соединенные Штаты поддерживают своего «друга и союзника» Польшу, однако не намерены вмешиваться в ее внутренние дела. Он добавил, что Дональд Трамп глубоко заинтересован в будущем стране, ее демократии и стабильности.

«Польша зашла слишком далеко и достигла слишком многого, чтобы позволить политическим разногласиям, какими бы острыми они ни были, поставить все это под угрозу», — подчеркнул Том Роуз.

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Захват Конституционного трибунала в Польше

Вечером 30 ноября вокруг Конституционного трибунала развернулось острое противостояние. Судья Анна Корвин-Петровская объявила об отстранении главы Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского. Однако впоследствии орган опроверг информацию об отстранении руководства.

В то же время полиция оцепила и заблокировала здание учреждения. Правоохранители объяснили, что приняли такие меры из-за сообщения о возможной угрозе жизни и здоровью судей и работников Трибунала.

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал происходящее нарушением конституционного строя и силовым захватом государственного органа. Он подчеркнул, что не считает действия вокруг Трибунала законными, расценил их как «узурпацию власти» и призвал немедленно «восстановить правовой порядок».

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