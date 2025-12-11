Скандал вокруг замороженных активов РФ: что предлагает Трамп и почему ЕС поднял тревогу

Замороженные активы РФ / © ТСН.ua

Администрация Дональда Трампа передала европейским партнерам пакет одностраничных документов, в которых изложено видение послевоенного обновления Украины и возвращение России в глобальную экономику.

Предложения, ключевые элементы которых описали The Wall Street Journal американские и европейские чиновники, повлекли за собой острые споры между Вашингтоном и союзниками в ЕС.

По данным издания, США предлагают привлечь около 200 млрд долларов замороженных российских активов к инвестиционным проектам в Украине — в частности, к строительству крупного дата-центра, который должен работать от ныне оккупированной РФ Запорожской АЭС. Другой документ предусматривает долгосрочную стратегию "перезапуска" российской экономики с участием американских компаний - от разработки редкоземельных элементов до бурения в Арктике - и постепенное возобновление поставок российских энергоносителей в Европу.

Европейские чиновники встретили план резкой критики. Некоторые сравнили его с "экономической Ялтой", намекая, что США и Россия фактически пытаются определить будущее разделение экономических влияний в Европе. Остальные указывают на нереалистичность части предложений. В Берлине также отмечают, что европейские санкции не позволяют восстанавливать или использовать инфраструктуру Северного потока, разрушенного после диверсии 2022 года.

Позиция ЕС состоит в том, чтобы направить замороженные российские активы на кредитование украинского правительства для финансирования обороны и поддержки работы государственных институтов в период истощения бюджета. В то же время в Европе опасаются, что американский подход позволит Москве возобновить экономический рост и усилить военную машину.

Американские же переговорщики утверждают, что их план позволит не только сохранить российские активы, но и приумножить их за счет инвестиционных механизмов. По словам одного из участников переговоров, фонд в управлении США может вырасти до 800 млрд долларов.

Параллельно продолжаются контакты Вашингтона с Киевом и инвесторами Уолл-стрит. На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с гендиректором BlackRock Ларри Финком. Представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер презентовали украинской стороне идеи по послевоенной перестройке экономики, включая участие ветеранов в работе будущих дата-центров.

В ближайшие дни ожидается ряд переговоров – сегодня европейские лидеры уже провели разговор с Виткоффом, а встречи в Париже и Берлине запланированы на выходные и начало следующей недели. Дискуссия между США и ЕС, по оценкам дипломатов, стремительно близится к решающему этапу.

Напомним, Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 миллиардов евро) блокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) его тоже не поддержал.

К слову, США призвали Европу заблокировать выделение Украине "репарационного кредита" из российских активов.