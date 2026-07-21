Скандальная блогерша из окружения Трампа в Украине: что у Зеленского говорят о ее визите

Лора Лумер в Украине

Реклама

В Офисе президента прокомментировали приезд скандальной американской блогерши Лоры Лумер в Украину. По мнению Банковой, личный опыт поможет ее противостоять российской пропаганде.

Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса президента Украины.

«Очень важно, что Лора Лумер в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать информированную точку зрения, чем личный опыт, позволяющий не поддаваться российской пропаганде», — говорится в кратком заявлении ОП.

Реклама

Напомним, накануне в Украину прибыла блогерша из окружения президента США Дональда Трампа — Лора Лумер. Она заявила, что хочет самостоятельно проверить информацию о войне. В первый день в Украине блогерша узнала о военных преступлениях России в Буче и убийствах мирных жителей.

Что Лора Лумер заявляла об Украине раньше?

Лумер долгое время распространяла классические нарративы российской пропаганды по отношению к Украине.

В частности, блогерша публично критиковала президента Владимира Зеленского и распространяла обвинения в адрес украинской власти.

Она повторяла тезисы российской пропаганды о «децификации» и искала оправдание агрессии РФ, находясь под влиянием информационных «пузырьков».

Заявляла, что «Украина не является нашим союзником», потому что якобы составляла «списки врагов» среди американских граждан (распространяя атаки на украинские независимые издания).

Как отмечала сама Лумер позже, она и многие американцы в ее кругах долго смотрели на войну сквозь «розовые очки», проявляя чрезмерную симпатию к России и веря дезинформации.

Новости партнеров