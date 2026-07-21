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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Скандальная блогерша из окружения Трампа в Украине: что у Зеленского говорят о ее визите

В ОП уверены, что личное знакомство Лоры Лумер с реалиями войны поможет избежать влияния кремлевской пропаганды.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Лора Лумер в Украине

Лора Лумер в Украине

В Офисе президента прокомментировали приезд скандальной американской блогерши Лоры Лумер в Украину. По мнению Банковой, личный опыт поможет ее противостоять российской пропаганде.

Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса президента Украины.

«Очень важно, что Лора Лумер в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать информированную точку зрения, чем личный опыт, позволяющий не поддаваться российской пропаганде», — говорится в кратком заявлении ОП.

Напомним, накануне в Украину прибыла блогерша из окружения президента США Дональда Трампа — Лора Лумер. Она заявила, что хочет самостоятельно проверить информацию о войне. В первый день в Украине блогерша узнала о военных преступлениях России в Буче и убийствах мирных жителей.

Что Лора Лумер заявляла об Украине раньше?

Лумер долгое время распространяла классические нарративы российской пропаганды по отношению к Украине.

  • В частности, блогерша публично критиковала президента Владимира Зеленского и распространяла обвинения в адрес украинской власти.

  • Она повторяла тезисы российской пропаганды о «децификации» и искала оправдание агрессии РФ, находясь под влиянием информационных «пузырьков».

  • Заявляла, что «Украина не является нашим союзником», потому что якобы составляла «списки врагов» среди американских граждан (распространяя атаки на украинские независимые издания).

  • Как отмечала сама Лумер позже, она и многие американцы в ее кругах долго смотрели на войну сквозь «розовые очки», проявляя чрезмерную симпатию к России и веря дезинформации.

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Дата публикации
Количество просмотров
227
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