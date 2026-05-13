Скандально известная журналистка Ирма Крат принесла на суд над Ермаком икону: появилось видео

Ирма Крат с иконой Девы Марии / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Высшем антикоррупционном суде второй день идет избрание меры пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Скандально известная журналистка Ирма Крат принесла на суд над Ермаком икону Девы Марии, которую подарила ее мать Роза.

Крат просит суд передать эту икону Ермаку, чтобы она его защищала, «потому что он сделал много хорошего для Украины».

Журналистка отметила, что эта икона — самое ценное, что у нее есть.

Дата публикации 14:30, 13.05.26

Кто такая Ирма Крат: «первая журналистка Майдана» и королева хайпа

Фигура Ирмы Крат уже более десяти лет сопровождается шлейфом громких скандалов, мистификаций и неоднозначных заявлений. Уроженка Полтавщины начинала карьеру в региональных медиа Гадяча, однако всеукраинскую узнаваемость приобрела во время Революции Достоинства как стримера проекта «Скрытая правда».

Плен в «ДНР» и «понимание» террористов

В 2014 году Крат попала в плен к боевикам в Славянске. После увольнения она шокировала общество заявлениями о том, что «поняла этих людей» (оккупантов), что вызвало волну обвинений в симпатиях к врагу. Впоследствии она активно выступала в защиту экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Фейковые убийства и «агенты СБУ»

Журналистка неоднократно становилась героиней собственных мистификаций:

Инсценировка смерти: в 2017 году на ее странице появилось сообщение о ее «убийстве» в Гадяче, которое оказалось фейком.

Секс-скандалы с политическим подтекстом: Крат публично обвиняла СБУ и тогдашнего президента Петра Порошенко в том, что ее любовник якобы был подослан спецслужбистом. Свои «разоблачения» она часто сопровождала откровенными фотографиями.

Радикальные акции: Ирма Крат принимала участие в попытке поджога посольства РФ в поддержку Надежды Савченко и была задержана во время скандального захвата гостиницы «Лыбидь» в Киеве.

Странные спасения

В арсенале Крат — истории о покушениях, от которых ее якобы спасали мистические совпадения. Однажды она заявила, что от смерти после эфира ее спасло «украинское знамя от Виктора Януковича».

Из-за такой биографии медиасообщество воспринимает Ирму Крат скорее как политическую перформерку и блогершу, чьи заявления часто нуждаются в тщательной проверке на адекватность и правдивость.

Суд над Андреем Ермаком — последние новости

Напомним, 12 мая в Высшем антикоррупционном суде рассматривали вопрос об избрании меры пресечения Андрею Ермаку. Прокуратура просила взять бывшего главу Офиса президента под стражу с возможностью внесения залога в 180 млн. грн. Впрочем, в тот же день суд не принял решения из-за большого объема материалов дела. В ходе заседания стало известно, что производство насчитывает 16 томов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Ермак причастен к легализации 460 миллионов гривен из-за элитного строительства коттеджного городка под Киевом.

В среду, 13 мая, заседание продолжается.

