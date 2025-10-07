Дмитрий Песков / © Associated Press

У Путина отреагировали на скандальное интервью эксканцлера ФРГ Ангелы Меркель. Россияне утверждают, что «безумная» политика стран Балтии сделала ЕС и Брюссель «заложниками» Варшавы и стран Балтии.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «РБК Новости».

Таким образом, он ответил на слова эксканцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году. Сама же Меркель выступила за новый формат вместо Минских соглашений.

«Здесь очевидно, что по многим вопросам внешней политики ЕС и Брюссель находятся в положении заложников безумной политики, проводимой прибалтийскими государствами. Можно себе представить, что Меркель прав в этом плане», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk для ВСУ будут означать «эскалацию конфликта». Мол, позиция России по этому вопросу была «недвусмысленно изложена Путиным».

"Это будет утечка эскалации, но не сможет изменить ситуацию для Киева", - цинично заявил Песков.