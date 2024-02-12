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Скандальное предложение Орбана о "буферной зоне в Украине" – что не так с заявлением политика

Скандальное предложение Орбана о "буферной зоне в Украине" – что не так с заявлением политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Виктор Орбан предложил превратить Украину в "буферную зону".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может сохраниться как государство только если станет "буферной зоной между Россией и Западом", отказавшись от интеграции в Евросоюз и НАТО.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что не так с заявлением Виктора Орбана.

По его словам, Украина должна стать "буферной зоной между Россией и НАТО", иначе потеряет свою территорию, потому что россияне будут атаковать ее снова и снова. Однако:

  • Россию не интересуют никакие "буферы", ее цель – экспансия и уничтожение Украины.
  • Членство Украины в НАТО – единственная действенная и долгосрочная гарантия ненападения России. Украина вне Альянса – это "приглашение" Кремля для продолжения агрессии.
  • Кремль собирается заигрывать с Орбаном только до тех пор, пока он нужен для ослабления европейской поддержки Украины.
  • НАТО без Украины не будет иметь достаточного потенциала для сдерживания российской агрессии. От выживания Украины зависит и безопасность Венгрии.
  • Несмотря на риторику Орбана, Украина благодарна Венгрии за позитивные голосования в Европейском Совете, за начало переговоров о членстве в ЕС и выделении финансовой помощи.

Напомним, премьер Армении сделал заявление о войне РФ против Украины.

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