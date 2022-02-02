Скандальное видео аварии с Трухиным: Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство

Депутат был исключен из партии "Слуга народа".
Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное дело после появления новых данных в СМИ на счет аварии с участием народного депутата Александра Трухина.
Информация об этом появилась на странице генпрокурорки в Facebook.
"К сожалению, речь идет уже не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ", — сообщила она.
По ее словам, подследственность НАБУ определяется в случае совершения коррупционных преступлений.
Следует отметить, что в Сети появилась публикация видеозаписи с места аварии с участием Трухина. На кадрах видно, как депутат пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его.
После видео Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение приняла глава партии Елена Шуляк.
Напомним, авария с участием Трухина произошла в августе прошлого года на трассе между Киевом и Полтавой. В ней травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
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