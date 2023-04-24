Скандальное заявление дипломата КНР о "суверенитете стран бывшего СССР": в МИД Китая отреагировали

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "уважают суверенный государственный статус" стран бывшего Советского Союза после того, как их посол во Франции Лу Шае выразил сомнения в суверенитете стран бывшего СССР, а также в принадлежности оккупированного РФ Крыма Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, пишет Le Monde.

"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами", – заявила представительница.

Она также заявила, что "с момента установления дипломатических связей Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества".

Скандальные заявления посла Китая во Франции

В пятницу, 21 апреля, посол Китая во Франции Лу Шае во время своего интервью поставил под вопрос суверенитет бывших советских стран. Он заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.

Кроме того, на вопрос, считает ли он Крым частью Украины, посол заявил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто". После этого министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая.

Украинский дипломат Вадим Омельченко заявил, что у его китайского коллеги есть очевидные проблемы с географией.

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе по поводу сомнительного статуса бывших стран СССР — неприемлемы.

Европейские парламентарии направили открытое письмо министерке иностранных дел Франции Катрин Колонни с просьбой объявить посла Китая Лу Шае персоной нон грата за его слова о Крыме, который якобы "сначала принадлежал России".

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