Скандальное заявление Красного Креста: омбудсмен встретился с президентом организации

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и президент МККК Мирьяна Сполярич Эггер. / © Дмитрий Лубинец facebook

После скандального заявления Международного Комитета Красного Креста, в котором обстрелы государства-агрессора были приравнены с ударами Сил обороны Украины, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Женеве встретился с президентом МККК Мирьяной Сполярич Эггер.

Об этом омбудсмен сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Лубинца, он выразил принципиальное несогласие и глубокое эмоциональное возмущение заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии, подпись которой стояла под скандальным заявлением.

Он подчеркнул, что формулировки, которые ставят на один уровень государство-агрессора и государство, которое защищается, являются «недопустимыми, а на таком уровне — еще и опасными».

Лубинец напомнил президенту Красного Креста, что Россия ведет войну и целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя миллионы людей без тепла, света и воды в сильный мороз. В результате обстрелов государства-агрессора, подчеркнул он, украинские дети мерзнут в садиках, школах, на улице и дома.

«Россия бьет по учебным заведениям, больницам, жилым домам. Например, 9 января российский дрон попал в дом нашей коллеги. В результате обстрела погиб медик, который спасал жизнь после атаки. Мужчина убегал от россиян из временно оккупированной Новой Каховки, но погиб в Киеве ужасной смертью — под завалами. Это не абстрактное противостояние, а сознательная тактика террора против гражданских», — привел омбудсмен конкретный пример военных преступлений России.

Дмитрий Лубинец пригласил руководство МККК посетить Украину и собственными глазами увидеть последствия российских ударов.

«Например, провести день в нашем офисе — и понять, как работают люди в таких условиях. И как живут в домах, где свет есть только 3 часа в день, где температура в помещениях +7 — как сейчас на улицах Женевы. Возможно, тогда слова на бумаге снова начнут соответствовать реальности», — отметил он.

По его словам, во время встречи с президентом МККК также удалось обсудить такие ключевые вопросы:

проблему доступа МККК к украинским военнопленным и незаконно задержанным гражданским, а также вовлеченность организации в их верификацию;

построение эффективной системы поиска пропавших без вести;

сопровождение МККК граждан Украины, которые хотят выехать с ВОТ;

вопрос обмена военнопленными, которому уделили много времени.

Омбудсман подчеркнул, что МККК в первую очередь нужен доступ к украинским военнопленным и гражданским, которых Россия незаконно удерживает.

«Именно это является мандатом организации, и именно отсутствие системного доступа к нашим людям в плену годами подрывает доверие к МККК», — сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига назвал позорным заявление Международного Комитета Красного Креста, в котором приравнены удары российской террористической армии по критической инфраструктуре Украины с атаками Сил обороны.