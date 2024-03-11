Скандальное заявление Папы о белом флаге: МИД пригласил "на ковер" представителя Ватикана

Нунцию сообщили, что в Украине разочарованы словами Папы о "белом флаге"

Сегодня, 11 марта, в Министерство иностранных дел пригласили Апостольского нунция в Украине архиепископа Висвальдаса Кульбокаса из-за скандальных высказываний Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Нунцию сообщили, что в Украине разочарованы словами Папы о "белом флаге и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором.

В МИД отметили, что вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались призывы к мировому сообществу об объединении сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве.

В ведомстве отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру.

"Этот мир, однако, должен быть справедлив и основан на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что считает "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины. Там заверили, что понтифик якобы подразумевал диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.

ТСН.ua собрал все, что известно о заявлении Папы о белом флаге, реакциях на него и целях таких высказываний.

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