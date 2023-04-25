Скандальное заявление посла Китая о Крыме подорвало попытки Пекина представить себя как "миротворца" — Bloomberg

Посол Китая во Франции Лу Шает после якобы "первоначально принадлежавшего России" скандальных заявлений о Крыме подорвал все попытки лидера КНР Си Цзиньпина отразить нападения США на изображение его страны как угрозы мировому порядку.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Отмечается, что Пекин "быстро взялся за тушение пожара" в Европе после высказываний Лу Шаэ, подвергшего сомнению независимость бывших государств СССР. Так, китайское посольство в Париже заявило, что дипломат "выразил личную точку зрения". Мол, ее не стоит "преувеличивать".

Впрочем, ущерб для КНР заявление посла все же нанесло. Ведь она фактически повторили взгляд президента-диктатора РФ Владимира Путина относительно Украины и других стран, которые когда-то были в составе Союза, отмечают в материале.

"Это подорвало усилия Си изобразить Китай как нейтральную сторону, которая поможет покончить с войной, которая началась в феврале 2022 года", — пишет Bloomberg.

По словам доцента кафедры политологии Национального университета Сингапура Джа Ян Чонга, высказывания Лу Шае и реакция официального Пекина "были чем-то вроде автогол": "Этот инцидент свидетельствует о напряженности во внешней политике Китая".

Журналисты издания пишут. что для Си ошибочные замечания знаменуют еще одну неудачу, поскольку он стремится изменить имидж Китая на мировой арене после трех лет изоляции после вспышки коронавируса COVID-19. В то же время, инцидент с заявлением дипломата КНР, по данным Bloomberg, вряд ли нанесет Пекину больший ущерб в частях Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Эксперты считают, что многие европейские лидеры примут отказ Пекина от комментариев Лу и продолжат преследовать свои экономические и дипломатические интересы со страной. Особенно меньших и беднейших стран ЕС, особенно ценящих коммерческие обмены с Пекином.

Скандальное заявление Лу Шает

Посол КНР во Франции Лу Шае в интервью французскому телеканалу поставил под сомнение суверенитет эксреспублик СССР. Мол, эти страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы силу их статусу суверенных стран".

Между тем в китайском МИД заявили, что "уважают суверенный государственный статус" стран бывшего СССР. В заявлении отмечают, что "с момента установления дипломатических связей Китай всегда соблюдал принцип взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества".

Европейские парламентарии направили открытое письмо министерке иностранных дел Франции Катрин Колонни с просьбой объявить посла Китая Лу Шает персоной нон грата. Письмо подписали около 80 законодателей. В нем отмечают: не дело Китая или другой страны подвергает сомнению суверенитет других. Особенно во время, когда в Европе идет война.

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