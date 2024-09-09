Скандальное заявление премьера Словакии о "нацистах" в Украине: что ответил МИД

В Киеве разочарованы скандальным заявлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о якобы "нацистских войсках" в Украине. МИД отмечает, что такие слова идут вопреки существующему уровню доверия и взаимодействию между странами.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Георгия Тихого.

"Украинские воины ныне защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" – символом фашистской эстетики современной России", – подчеркнул спикер МИД.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / Фото: twitter.com

По его словам, для украинцев противодействие российской агрессии — продолжение истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке.

Тихий напомнил, что в ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом. Миллионы украинцев оказывали вооруженное сопротивление в составе различных регулярных армий и движений сопротивления на стороне Антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии.

Кроме того, трагичная история Холокоста на украинских землях, жертвами которого стали около полутора миллионов украинских евреев. Более 2600 украинцев, спасавших евреев, рискуя собственной жизнью, внесены в список Праведников народов мира.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны.

Остаемся настроены на дальнейший конструктивный диалог, который отвечает традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами", – подытожили в МИД.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине якобы воюют "нацисты", а международное сообщество это игнорирует. Фицо часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине и обвиняет украинцев в якобы "попустительстве" нацизму.

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