Скандальное заявление словацкого министра о Крыме и санкциях: Братислава разъяснила свою позицию

Скандальное заявление словацкого министра о Крыме и санкциях: Братислава разъяснила свою позицию

Премьер Словакии заявил, что страна осуждает оккупацию Крыма и эта позиция должна быть обязательной для всех членов его правительства.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил Украину, что его страна не будет оправдывать нарушение Россией международного права и незаконную аннексию Крыма.

Об этом он заявил после скандальной министра экономики Ричард Сулика, который поставил под сомнение необходимость санкций против РФ и заявил, что Москва никогда не отдаст Крым. Заявление словацкого премьера передает издание DennikN.

"Во время правления Роберта Фицо (премьер Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 годах) Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили оккупацию Крыма и ввели санкции в отношении России. Это официальная внешнеполитическая линия Словакии, в которой ничего не изменилось и является обязательным для членов правительства", — заявил Гегер.

Он выразил надежду, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок убедит своего скандального коллегу больше не делать подобных заявлений.

Напомним, что вице-премьер — министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал неудачными санкции против России, принятые из-за оккупации Крыма.

"Санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Надо смотреть вперед и строить отношения", — говорил скандальный министр.

В МИД Украины возмутились высказыванием Сулика и назвали заявление неприемлемым.

Ранее французский телеканал попал в скандал, изобразив оккупированный Крым как часть России.

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