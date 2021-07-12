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Скандальному "слуге народа" Брагарю вернули водительское удостоверение

Скандальному "слуге народа" Брагарю вернули водительское удостоверение

УНИАН

Экспертиза не подтвердила, что нардеп управлял машиной под воздействием наркотиков.

Народный депутат Евгений Брагарь, у которого недавно отобрали водительские права из-за подозрений в управлении машиной под воздействием запрещенных веществ, вернул свое удостоверение обратно.

Об этом заявил сам нардеп, проинформировал

© УНИАН
УНИАН

 в понедельник, 12 июля, "Сегодня".

"Я уже забрал свои права, также получил результаты еще одного теста (на присутствие наркотиков в крови — Ред.). Последний, как и предыдущие, отрицательный. На полицейских уже написано заявление в Госбюро расследований. В нем я указал, что полицейские превысили полномочия в нескольких эпизодах ", — отметил он.

По словам Брагаря, первый допрос назначили уже на 12 июля. Он намерен подать несколько ходатайств, в том числе о вызове свидетелей, о непредоставлении необходимых материалов и т.д.

Напомним:

  • 4 июля народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря за рулем автомобиля Toyota Camry остановила патрульная полиция. Нардепа заподозрили в наркотическом опьянении. Ему предложили сдать анализы на содержание наркотиков в крови. Также у нардепа забрали водительское удостоверение. Патрульные утверждают, что депутат и его помощник угрожали им.
  • Все подозрения копов нардеп отвергает и сделал два альтернативных теста в частных лабораториях — их результаты отрицательные. Кроме того Брагарь обвиняет копов в вымогательстве взятки, написал на них заявление в полицию.
  • Сейчас патрульных отстранили от работы, в Нацполиции сообщили, что продолжается служебная проверка.

Новости Украины: Евгения Брагаря подозревают в вождении под влиянем наркотиков - что показал тест

Новости Украины: Евгения Брагаря подозревают в вождении под влиянем наркотиков - что показал тест