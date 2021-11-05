Скандальную Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады: что произошло

Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады из-за скандального высказывания о смерти нардепа Антона Полякова.

Главу Комитета ВР по вопросам социальной политики, нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову, которая неоднократно попадала в скандалы из-за своих заявлений, нардепы отстранили от пяти заседаний. Причина в высказываниях нардепа о смерти своего коллеги Антона Полякова.

Такое решение приняла Рада 5 ноября.

За проголосовали 234 нардепа. После этого глава Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил нардепа Галину Третьякову покинуть зал заседания.

"В соответствии с Регламентом Верховной Рады, если народный депутат, депутатская фракция (депутатская группа), в адрес которых были произнесены оскорбительные слова, считают, что конфликт не исчерпан и взаимопонимание между народными депутатами не достигнуто, то они подают заявление в комитет, к предмету ведения которого относятся к регламенту, рассматривающему этот вопрос на своем заседании.В таких случаях по заключению комитета, к предмету ведения которого относятся вопрос регламента, Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний)", — сообщила пресс-служба парламента.

Как известно, после сообщений о смерти Антона Полякова Третьякова написала: "Одним врагом меньше".

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