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Скандальные законы по НАБУ и САП: Германия и Франция прокомментировали
Украину будут оценивать по независимости антикоррупционных институтов, говорят в Берлине.
Германия и Франция отреагировали на сложившуюся в Украине ситуацию вокруг ограничения независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Соответствующие заявления внесли внешнеполитические ведомства стран.
В заявлении немецкого МИД отмечают , что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований в отношении работников НАБУ.
"Независимость и сила антикоррупционных институтов Украины были ключевыми факторами реформ последних лет. Украина и дальше будет оцениваться по их прогрессу", - заявили в министерстве.
Французский министр иностранных дел Бенджамин Хаддад заметил, что ситуацию еще можно спасти.
"Еще не поздно вернуться к этому. Мы будем чрезвычайно внимательны по этому вопросу", - добавил он.
Напомним, Европейский Союз заявил, что обеспокоен происходящими в Украине событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.
Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада одобрила скандальный законопроект №12414 , отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Владимир Зеленский подписал документ.