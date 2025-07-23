Скандальные законы по НАБУ и САП: Германия и Франция прокомментировали

НАБУ. / © НАБУ

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Германия и Франция отреагировали на сложившуюся в Украине ситуацию вокруг ограничения независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Соответствующие заявления внесли внешнеполитические ведомства стран.

В заявлении немецкого МИД отмечают , что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований в отношении работников НАБУ.

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"Независимость и сила антикоррупционных институтов Украины были ключевыми факторами реформ последних лет. Украина и дальше будет оцениваться по их прогрессу", - заявили в министерстве.

Французский министр иностранных дел Бенджамин Хаддад заметил, что ситуацию еще можно спасти.

"Еще не поздно вернуться к этому. Мы будем чрезвычайно внимательны по этому вопросу", - добавил он.

Напомним, Европейский Союз заявил, что обеспокоен происходящими в Украине событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.

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Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада одобрила скандальный законопроект №12414 , отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Владимир Зеленский подписал документ.

Дата публикации 12:21, 23.07.25 Количество просмотров 10 Отмена независимости НАБУ и САП! Почему мнения общества так разделились?