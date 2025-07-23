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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Скандальные законы по НАБУ и САП: Германия и Франция прокомментировали

Украину будут оценивать по независимости антикоррупционных институтов, говорят в Берлине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
НАБУ.

НАБУ. / © НАБУ

Германия и Франция отреагировали на сложившуюся в Украине ситуацию вокруг ограничения независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Соответствующие заявления внесли внешнеполитические ведомства стран.

В заявлении немецкого МИД отмечают , что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований в отношении работников НАБУ.

"Независимость и сила антикоррупционных институтов Украины были ключевыми факторами реформ последних лет. Украина и дальше будет оцениваться по их прогрессу", - заявили в министерстве.

Французский министр иностранных дел Бенджамин Хаддад заметил, что ситуацию еще можно спасти.

"Еще не поздно вернуться к этому. Мы будем чрезвычайно внимательны по этому вопросу", - добавил он.

Напомним, Европейский Союз заявил, что обеспокоен происходящими в Украине событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада одобрила скандальный законопроект №12414 , отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Владимир Зеленский подписал документ.

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