Стив Уиткофф не только не смог назвать пять украинских регионов, которые, по его словам, должны были отойти в Россию, но и допустил ошибку относительно исторического контекста их принадлежности.
Назначенный Дональдом Трампом специальный посланник по делам России Стив Уиткофф оказался в центре критики из-за ряда заявлений о войне России против Украины.
Об этом пишет Forbes.
После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2025 года, во время переговоров по увольнению американского гражданина Марка Фогеля, Уиткофф начал публично комментировать российское вторжение. На CNN он заявил, что вторжение России в Украину было "спровоцировано", хотя и не уточнило, кем именно: "Это не обязательно означает, что его спровоцировали россияне".
В недавнем интервью Такеру Карлсону 21 марта 2025 г. Уиткофф заявил, что основным препятствием к миру является нежелание Украины признавать оккупированные Россией территории. Он затруднился вспомнить названия этих регионов, однако сказал, что "с точки зрения России" они уже стали ее частью.
"Слон в комнате — это то, что в Украине существуют конституционные проблемы относительно того, на какие уступки они могут пойти", — отметил он, добавив, что Россия "де-факто контролирует эти территории" и вопрос заключается только в признании этого факта международным сообществом.
Уиткофф также повторил нарратив Кремля о том, что "Украина — фальшивая страна", созданная из "мозаики регионов". По его словам, Россия считает пять регионов своими со времен Второй мировой войны. Он ссылался на Хрущева, мол, тот "отдал" территории Украине, и оправдывал оккупацию тем, что "многие люди там разговаривают на русском".
Кроме того, Уиткофф упомянул так называемые "референдумы" на оккупированных территориях, назвав их аргументом в пользу передачи регионов России. В то же время, международное сообщество не признает эти голосования: США назвали их фиктивными, а Госдеп заявил, что "украинских граждан заставили голосовать под наблюдением вооруженных российских солдат".
"Глубина невежества — это нечто", — прокомментировал Ярослав Трофимов, главный внешнеполитический корреспондент Wall Street Journal. Он отметил, что Стив Уиткофф не только не смог назвать пять украинских регионов, которые, по его словам, должны были отойти в Россию, но и допустил ошибку относительно исторического контекста их принадлежности.
"Крым — единственный из пяти, который был передан Украине в 1954 году за Хрущева, который, кстати, не был украинцем, хотя происходил из пограничной зоны", — добавил журналист.
Бывший советник трех администраций Белого дома Фил Гордон обратил внимание на еще одну неточность: Уиткофф, похоже, не знает, что все регионы проголосовали за независимость Украины в 1991 году.
"Кажется, он не отдает себе отчет, что Россия пыталась захватить всю страну в 2022-м, и что на кону стоит принцип — нельзя брать территории силой", — написал Гордон.
Эту позицию подтверждают и военные аналитики: в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину по нескольким направлениям, в том числе пыталась захватить Киев, взорвав десант в Гостомеле в 20 километрах от столицы. И только благодаря упорному сопротивлению ВСУ российские войска были вынуждены отступить и сосредоточиться на восточных регионах.
Несмотря на это, Уиткофф заявил: "Зачем им поглощать Украину? Это было бы как оккупация Газы. Но россияне уже получили то, что хотели – Крым и еще пять регионов". Его позицию практически никто из экспертов не разделяет: признание этих территорий за Россией означало бы легитимизацию насильственной аннексии суверенной земли.
Фактически, Россия до сих пор не контролирует все территории, на которые претендует, включая областные центры Запорожья и Херсона.
"Передача России того, чего она не получила на поле боя, создала бы для нее стратегическое преимущество — плацдарм на правом берегу Днепра, с которого легко продолжить наступление в сторону Одессы", — подчеркнул профессор Брайан Тейлор из Сиракузского университета.
Он также предостерег, что жители оккупированных территорий уже сейчас испытывают серьезные нарушения прав человека — пытки, похищения, депортации и принудительное приобретение российского гражданства. "Любое из этих действий — это военное преступление", — отметил Тейлор.
Бывший депутат британского парламента Боб Сили назвал заявления Уиткоффа "позорными" и повторяющими кремлевскую риторику. "Он даже не знает, о каких территориях говорит. Утверждать, что украинцы хотят быть частью России — это абсурд", — сказал он в комментарии Daily Mail.
Российский политолог Марк Галеотти добавил, что важно не только содержание слов Уиткоффа, но и его роль.
"Он не аналитик и не ведет дискуссию. Ему не нужны факты. Он — политический исполнитель, пытающийся протолкнуть выгодный сценарий. И для этого готов сказать все, что нужно".
По его мнению, Уиткофф фактически воспроизводит модель поведения Трампа – создать альтернативную реальность, чтобы потом заставить других действовать в ее пределах.
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