Скандальный экнардеп-регионал Добкин получил бронирование от мобилизации

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Добкин в интервью " Экономической правде " объяснил это так: "Никто, потому что все понимают, что моя голова на фронте? Но у меня есть бизнес, есть возможности. Хотя я понимаю: забрали бы – куда бы я делся, уехал бы".

У Дмитрия Добкина и его брата Михаила Добкина скандальный политический бэкграунд. Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и член Партии регионов и Оппозиционного блока, известен своей пророссийской риторикой и поддержкой Виктора Януковича. В 2013-2014 годах он активно выступал против Революции Достоинства и организовывал митинги в Харькове с георгиевской лентой и футболкой с надписью "Беркут".

Кроме того, дочь Михаила Добкина, Алла, недавно опубликовала видео из Баку , где она отмечает 9 мая под песню Иосифа Кобзона "День победы", что также вызвало волну критики в украинском обществе.

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