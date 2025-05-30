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Скандальный экнардеп-регионал Добкин получил бронирование от мобилизации
Бывший народный депутат от Партии регионов Дмитрий Добкин, известный своим неоднозначным поведением и пророссийскими связями, избежал мобилизации во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, в марте
Добкин в интервью " Экономической правде " объяснил это так: "Никто, потому что все понимают, что моя голова на фронте? Но у меня есть бизнес, есть возможности. Хотя я понимаю: забрали бы – куда бы я делся, уехал бы".
У Дмитрия Добкина и его брата Михаила Добкина скандальный политический бэкграунд. Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и член Партии регионов и Оппозиционного блока, известен своей пророссийской риторикой и поддержкой Виктора Януковича. В 2013-2014 годах он активно выступал против Революции Достоинства и организовывал митинги в Харькове с георгиевской лентой и футболкой с надписью "Беркут".
Кроме того, дочь Михаила Добкина, Алла, недавно опубликовала видео из Баку , где она отмечает 9 мая под песню Иосифа Кобзона "День победы", что также вызвало волну критики в украинском обществе.