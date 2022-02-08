Скандальный экс-судья Чаус внес залог более чем в 700 тысяч - источник

Скандальный экс-судья Чаус внес залог более чем в 700 тысяч - источник

Теперь он сможет выходить из дома.

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, внес залог в размере почти 718 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что Чаус внес 717 900 гривен вчера, 7 февраля.

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Напомним:

1 февраля Высший антикоррупционный суд постановил отпустить Николая Чауса под залог, надев на него электронный браслет. По законам Украины, общий срок домашнего ареста не может быть больше шести месяцев.

Бывший судья обвиняется во взяточничестве. В 2016 году его уличили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он спрятал в трехлитровой банке и зарыл в огороде. Когда их нашли – он сразу же исчез. Чауса объявили в международный розыск.

Впоследствии выяснилось – он уехал в Молдову. Просил там политическое убежище, но получил отказ. Весной этого года его якобы выкрали и вывезли из Молдовы в Украину. А уже летом он сам появился в сельсовете Винницкой области. После этого скандального судью задержали. В августе он был отправлен под домашний арест.

Суд постановил отпустить Чауса под залог, надев на него электронный браслет | Новости Украины