Скандальный Кива поздравил Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем"

Свое приветствие Кива завершил цитатой персонажа "Звездных войн" мастера Йоды.
Одиозный нардеп от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Илья Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с 69-летием.
Видео с приветствием Кива опубликовал в своем Telegram-канале.
"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера, своей нации и дружественного нам народа — Владимира Владимировича Путина ... Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы тот человек, который пишете новую историю славянского мира и славянского единства. Вы защищаете мораль, веру. Вы тот, чье имя записано в историю человечества, как имя великого правителя", — отметил скандальный депутат.
Свое приветствие Кива завершил цитатой персонажа "Звездных войн" мастера Йоды: "пусть пребудет с вами сила".
Отметим, что нардеп не впервые выражает поздравления в адрес страны-агессора. В сентябре он поздравил путинскую партию с победой на "выборах", проведение которых в оккупированном Крыму ни Украина, ни ЕС и США не признают.
Кива: от "националиста" до сторонника "русского мира"
Что интересно, раньше Кива высказывал совершенно противоположные тезисы. В 2016 году он заявил, что выступает за насильственную украинизацию жителей Донбасса.
"Если вы не будете любить Украину — мы заставим любить Украину", — обращался политик в эфире одного из украинских телеканалов к жителям Донбасса.
Некоторое время он даже руководил полтавским центром "Правого сектора", а также был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на Востоке Украины.
Однако в 2019 году политические взгляды Кивы радикально изменились. Он вступил в партию ОПЗЖ, которую называют пророссийской, и стал нардепом от этой политсилы. С тех пор Кива стал горячим сторонником "русского мира", "славянского единства" и Владимира Путина.
Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:
- ТСН.uа рассказывал о восьми самых громких скандалов и курьезов, в которые попадал нардеп за время работы ВР 9-го созыва.
- Также Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению и сдал квалификационный экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.
- Ранее суд конфисковал у Киви 1,2 млн грн прибыли от жомовой ямы.