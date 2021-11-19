Скандальный нардеп Камельчук устроил ссору с охраной Рады из-за ПЦР-теста: видео

Камельчук поссорился с охранниками парламента.

Скандальный народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук 19 ноября устроил скандал в Верховной Раде из-за "ковидных документов". Политик требовал у работника Управления государственной охраны показать ему ПЦР-тест.

Видео инцидента появилось в YouTube канале LBTV.

Парламентарий обвинил охранника в том, что он "препятствует его деятельности" и мешает работать. После этого политик попросил представителей госохраны показать ему ПЦР-тест.

На что охранник спросил: "Чем я вам мешаю?" и пообещал предоставить сертификат через пять минут.

После этого диалога депутат обратился уже к другому охраннику и потребовал показать ему ПЦР-тест.

На вопрос журналиста, показал ли сам Камельчук результаты теста, нардеп ответил утвердительно. Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что не доверяет ни одной в мире вакцине от коронавируса, поскольку, по его убеждению, COVID-19 якобы "выдуманная" болезнь.