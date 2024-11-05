Скандальный нардеп Куницкий уехал за границу в командировку и не вернулся — СМИ

Куницкий не участвовал в голосованиях с начала октября.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, похоже, уехал в заграничную командировку и не вернулся в Украину.

Об этом рассказали источники Bihus.info.

Журналисты сообщают, что пока неизвестно, когда именно Александр Куницкий уехал за границу. На сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата" отмечено, что он не участвовал в голосованиях в течение октября.

"Слухи о том, что друг Дмитрука Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя — небезосновательны. "Слуга народа" и скандальный блогер Куницкий не в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили молодого человека. Пострадавший утверждал, что они обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги.

Также сообщалось, что завод Autoenterprise, связанный с народным депутатом Александром Куницким, расположенный в Харькове, который занимается производством зарядных станций для электромобилей, несмотря на российское вторжение, начиная с 2016 года, поставлял свою продукцию в Россию, в том числе для государственной структуры "Россети".

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