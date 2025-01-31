Скандальный политик назвал Зеленского "полудиктатором" и упомянул о "румынских территориях Украины"

Келин Джорджеску заявил о проблеме с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе и в Киеве.

Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску после недавних антиукраинских заявлений раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и в очередной раз заговорил о "румынских территориях Украины".

Об этом сообщает Digi24.

По словам Джорджеску, у него "проблема с поведением" президента Украины, назвав его "полудиктатором". По его словам, Зеленский ставит собственные интересы и интересы политической элиты выше национальных интересов Украины.

"Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших домов для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе и в Киеве", – отметил он.

Румынский политик также раскритиковал демократические процессы в Украине, задав вопрос, почему Зеленский, как и президент Румынии Клаус Иоганнис, не допускает свободных выборов.

"Неужели они не боятся? Сколько раз господин Зеленский просил о диалоге, прежде чем просить оружие? Ни разу", – сказал он.

Джорджеску подчеркнул, что Украина существует как государство, является историческим фактом, созданным по воле великих держав, и не следует воспринимать это как клевету.

"Даже Германия переосмыслила себя в 1989 году с падением стены, поэтому это заявление следует рассматривать не как оскорбление, а как историческую правду, которую нужно учитывать. Что бы ни решили великие государства, они все еще имеют право решать", — сказал бывший кандидат в президенты Румынии.

Келин Джорджеску также прокомментировал заявления украинского МИДа.

"Что касается упоминаний о румынских территориях в Украине, я рад видеть бурную реакцию украинского МИД, потому что это значит, что дипломаты в Киеве также почувствовали, как звучит заявление, создающее национальное разочарование. Это то же самое, что испытывают десятки тысяч румын в Украине, учителя, семьи и все вместе, видя, что они тоже не получают большого уважения к языку и истории румынского народа, народу, который открыл свои объятия и сердца волнам украинских беженцев", – резюмировал чиновник.

Напомним, Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил о ее "неизбежном разделении", посягнув на часть территорий.