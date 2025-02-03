Скандальный румынский политик Джорджеску объяснил свои слова с территориальными претензиями к Украине

Келин Джорджеску оправдывается и отмечает, что говорил о разделе Украины как "совершенно теоретическую гипотезу".

Ультраправый румынский политик Келин Джорджеску, победивший в отмененном первом туре президентских выборов в Румынии, сказал, что говорит о возможности присоединения "румынских земель" в составе Украины "чисто теоретически" и что, по его мнению, румынские политики имеют на это право.

Об этом скандальный политик заявил в телеэфире во 2 февраля, передает Digi24.

Джорджеску объяснил, что высказывался о разделе Украины как "абсолютно теоретическую гипотезу" и назвал раскритиковавших его заявления политиков "недалекими".

"Мы должны учиться из нашего исторического опыта. Сейчас мир меняется… В то время, если говорить о периоде Второй мировой, мы совершили много ошибок, мы не очень понимали, как позиционировать себя. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Это реальность", – сказал Джорджеску, добавив, что "хорошо быть готовыми ко всему".

Напомним, на прошлой неделе Келин Джорджеску отметился неоднократными упоминаниями о "румынских территориях Украины", повторил тезисы российской пропаганды о том, что "Украина выдумано государство" и назвал президента Владимира Зеленского "полудиктатором".

В Министерстве иностранных дел Румынии после высказываний Джорджеску подтвердили непреклонную поддержку суверенитета Украины.