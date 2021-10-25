Скандальный Тищенко "сдал" точки: на столичной Бессарабке гречка — по 20 грн/кг, а сало по 50

Скандальный Тищенко "сдал" точки: на столичной Бессарабке гречка — по 20 грн/кг, а сало по 50

По его словам, говядину на самом дорогом рынке Киева можно приобрести за 20 гривен.

Народный депутат Украины и известный ресторатор Николай Тищенко рассказал о своем походе на рынок.

Так, в кулуарах Верховной Рады он отметил, что цены на продукты не выросли.

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Политик признался, что ему нравится есть сало на столичной Бессарабке. Цена на него, по словам ресторатора, зависит от куска.

"Все зависит от того куска, который остается. Первый кусок стоит примерно от 50 до 100 кг. Гречку я покупал за 12 гривен за кг, за 28 гривен я покупал. Лично я больше употребляю овощей, мяса. Говядину я покупал последний раз от 50 до 70 грн. Но, когда я прошелся по ценам — можно было купить и за 20 грн ", — рассказал он.

Напомним:

Жена одиозного народного депутата Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская прокомментировала его драки и шумную вечеринку в разгар пандемии.

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