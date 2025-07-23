Скандальный закон №12414: Кравченко анонсировал подготовку изменений

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко

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Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил — на встрече с президентом Владимиром Зеленским было договорено, что правоохранители подготовят предложения изменений в закон №12414 и подадут их главе государства.

Об этом Кравченко заявил на брифинге.

Генпрокурор рассказал детали о встрече в Офисе президента с участием Зеленского, руководителей основных правоохранительных и антикоррупционных органов.

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«На встрече были речи руководителей НАБУ и САП. Они считают, что надо внести изменения (в закон — ред.). Руководитель СБУ тоже был недоволен некоторыми нормами. Договорились, что каждый готовит возражения и будет подавать президенту«, — рассказал Кравченко.

Он также заверил, что не будет злоупотреблять своим правом, которое получил в результате законодательных изменений. Эти слова прозвучали после заявления генпрокурора о том, что он проверит, не расследует ли НАБУ дела, которыми должны были заниматься правоохранительные органы.

"Я не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми. Теперь в соответствующем случае прокурор имеет те или иные полномочия», — сказал Кравченко.

По его словам, при наличии доказательств преступлений, он как генпрокурор обязательно будет подписывать подозрения. Кравченко также отметил, что будет обращать внимание на производства, которые лежат без движения несколько лет.

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«До этого у меня работа с САП была конструктивная, я согласовывал им подозрения и другие следственные действия», — отметил генпрокурор, добавив, что работники САП не должны согласовывать с ним каждый шаг.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Глава СБУ и генпрокурор расставили точки в вопросах НАБУ и САП

Скандал вокруг закона №12414 — что известно

Украинский парламент 22 июля принял законопроект №12414, который фактически подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, дает возможность забирать у них любые дела и управлять расследованиями. Документ подписали глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Зеленский.

После принятия законопроекта №12414 политики и общественные деятели предупредили о возможной потере евроинтеграционных перспектив Украины. Вечером того же дня в Киеве, Львове и Днепре состоялись протесты против принятия этого документа.

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23 июля Зеленский сообщил, что провел совещание с руководителями основных правоохранительных и антикоррупционных органов: «Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно». Президент анонсировал на следующую неделю «глубокую рабочую встречу по плану общих действий».

В свою очередь руководители НАБУ и САП после упомянутой встречи заявили, что принятые законодательные изменения существенно ограничивают независимость этих органов. И для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии.