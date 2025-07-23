Скандальный закон по САП и НАБУ: депутаты готовят представление в суд для отмены

Верховная Рада. / © УНИАН

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Народные депутаты инициируют сбор подписей и готовят представление в Конституционный суд Украины для отмены закона, лишающего НАБУ и САП независимости.

Об этом сообщили депутаты из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк и Ярослав Юрчишин .

"По факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию – это снести этот закон в Конституционный Суд", - подчеркнул Железняк.

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По его словам, "это достаточно реалистично". Парламентарий говорит, что якобы при рассмотрении инициативы в Раде многие “стати регламента были нарушены”.

"Начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов... но, думаю, столько еще пока в Раде найдется", - добавил Железняк.

В свою очередь Ярослав Юрчишин призвал коллег присоединиться к инициативе. Известно, что уже более десяти депутатов подтвердили участие в собрании. В частности, Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз, Михаил Бондарь, Инна Совсун, Галина Васильченко, Оксана Савчук.

Напомним, 22 июля Верховная Рада одобрила скандальный законопроект №12414 , отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору. Документ поддержали 263 нардепа.

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Уже вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал закон 12414 о НАБУ и САП. Впоследствии в видеообращении он заявил, что антикоррупционная инфраструктура должна работать стабильно и без внешнего влияния, особенно без российского. По его словам, все соответствующие органы, в частности, НАБУ и САП, должны работать полноценно.

Между тем, накануне украинцы выступили против скандального закона. В частности, в Киеве, Львове и Днепре прошли митинги. В свою очередь, НАБУ и САП поблагодарили украинцев за поддержку на акциях протеста.

Дата публикации 16:17, 22.07.25 Количество просмотров 30 Решение ВР спровоцировало скандал в Украине! В ЕС обеспокоены уже и поэтому