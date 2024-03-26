Скандальный законопроект нардепок Безуглой и Третьяковой отозвали на доработку: как отреагировали в Сети

Скандальный законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за "присвоение государственных функций", отозвали на доработку.

Об этом сообщила в Facebook одна из его авторов — народная депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

"Ок. Отзываю на доработку", — написала Третьякова.

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Еще один автор этого законопроекта – Марьяна Безуглая – оставила под постом Третьяковой грустный смайлик.

В то же время пользователи Сети советуют этот новый законопроект вообще "выбросить в мусор":

А что именно вы собираетесь дорабатывать в этом треше? Может, проведите публичные консультации для начала перед тем, как начнете снова "качественное законотворчество"?

Отзовите, порвите, забудьте и извинитесь. Это не больно...

Это нехорошая новость. Это невозможно "доработать". Такая формулировка свидетельствует о том, что будут продолжены попытки уничтожить или существенно ограничить фундаментальные права граждан Украины.

Совершили ошибку и вред – надо иметь силы извиниться.

Лучше воспользуйтесь украинским историческим опытом и выбросьте это в мусор

Безуглой я не удивился, но ваша подпись там меня просто поразила…

Боюсь, что это только цветочки законотворческого волюнтаризма.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности получил на рассмотрение законопроект 11104, устанавливающий уголовную ответственность за "присвоение государственных функций". Его авторами стали Галина Третьякова, а также Марьяна Безуглая, ранее активно критиковавшая уже бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного и выступавшая за его увольнение.

В Верховной Раде могут запретить действия граждан, желающих помочь Украине и самостоятельно защищающих ее интересы за рубежом. Теперь в случае принятия законопроекта их будут за это сажать на 10 лет или на пожизненный срок.

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