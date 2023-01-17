Скандалы с Арестовичем и Илащук: как народное возмущение может привести к потере должности

В Украине народное возмущение нередко приводит к увольнению известных должностных лиц, хотя кадровые выводы следуют не всегда.

ТСН.ua собрал подробности двух политических скандалов последнего месяца — заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича о ракетном ударе РФ по Днепру и назначение послом Украины в Болгарии Олеси Илащук. В первом случае скандал стоил советнику ОПУ должности.

Относительно Илащук появилась информация, что Офис президента планирует отозвать ее и ищет новую кандидатуру. Об этом сообщил журналист, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, однако официальных подтверждений или опровержений на этот счет пока не было.

"Ошибка" Арестовича, стоившая должности

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович потерял должность на фоне скандала по поводу своего заявления о ракетном ударе в Днепре.

Советник ОПУ в интервью российскому блоггеру Марку Фейгину предположил, что российская ракета упала на многоквартирный дом после того, как ее сбили украинские средства ПВО. Он впоследствии уточнил, что о ракете ему "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания" и якобы "на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО".

Заявление Арестовича растиражировала российская пропаганда, чтобы продемонстрировать, что "представители украинской стороны признали свою вину" в трагедии.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опроверг слова Арестовича. Он отметил, что у ВСУ пока нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22, которая попала в дом.

Слова советника ОПУ возмутили также народных депутатов Украины – в Раде начался сбор подписей за увольнение Арестовича, также нардепы анонсировали обращение в СБУ по поводу его действий.

Впоследствии он заявил, что его слова о ракете были лишь "версией, которую еще предстоит проверять". 17 января советник ОПУ признал, что "совершил серьезную ошибку в прямом эфире", и написал заявление об увольнении, которое в тот же день было подписано.

Арестович в последнее время неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний. Некоторые из заявлений он объяснял сознательными провокациями, поскольку "люди засыпают или не хотят обсуждать какие-то темы, которые стоит обсуждать".

Скандальное назначение посла

Новая посол Украины в Болгарии Олеся Илащук вызвала большой резонанс своим назначением на этот пост.

Как выяснилось, назначенная 23 декабря посол до этого работала специалистом по сексологии и не имела опыта в дипломатии. На своей странице в Facebook Илащук пишет, что она клинический психолог, системно-семейній терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант.

После того, как в информационном пространстве начали активно обсуждать ее новую должность, посол заблокировала доступ к своей странице. В то же время, в Telegram Илащук написала, что пока не пользуется Facebook.

На сайте президента появилась петиция с требованием уволить Илащук с должности, поскольку она "не имела никакого опыта работы, связанной с международными отношениями, государственным управлением, политикой или смежными сферами".

Украинский МИД в свою очередь заявил, что назначение послами некадровых дипломатов является обычной практикой в мире.

"Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то по имеющейся в МИДе информации она получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком. Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии", — отметили в ведомстве.

Илащук в своем Telegram-канале в комментариях прямо ответила на вопросы пользователей, за какие заслуги ее назначили чрезвычайным и полномочным послом.

"В ближайшее время я буду делиться подробностями своего опыта и умений и навыков, которые мне удалось получить при обучении на историческом факультете и годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира", — отметила посол.

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